Gabriel Bortoleto heeft een hectische week achter de rug. Tijdens een bezoek aan Zürich werd zijn auto opengebroken en zijn rugzak gestolen, met daarin onder meer zijn paspoorten en spullen voor zijn races.

De chaos was groot: Bortoleto moest op het laatste moment nieuwe documenten regelen om naar Canada te kunnen vliegen. Ondanks de tegenslag wist Bortoleto uiteindelijk de dader te vinden en een deel van zijn spullen terug te krijgen, waaronder zijn paspoorten. Uiteindelijk lukte het de Braziliaan om met een tweede paspoort naar Canada te vliegen en arriveerde hij nét op tijd voor de officiële activiteiten van de Grand Prix van Canada. Op donderdag 12 juni was hij al in Montreal voor interviews, zo rapporteert Band.

Eerdere gevallen

Het is in de recente geschiedenis niet de eerste keer dat een Formule 1-coureur bestolen werd. In 2022 was Charles Leclerc het haasje toen hij in een drukke situatie van een peperduur horloge bestolen werd. Voor Lando Norris was het een jaartje eerder raak tijdens het EK voetbal. In 2023 werd Carlos Sainz in Milaan óók bestolen van een horloge: de heldhaftige Spanjaard liet het er echter niet bij zitten en ging zelf achter de dieven aan, die even later in de kraag gevat werden. Ook voor Bortoleto is het verhaal dus uiteindelijk goed afgelopen.