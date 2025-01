Volgens Antonio Pérez Garibay moeten we niet gek opkijken als zoon Sergio in 2026 weer op de startgrid staat. De voormalig teamgenoot van Max Verstappen is voor 2025 vervangen door Liam Lawson, maar Pérez senior sluit een comeback niet uit en wijst naar enkele grote namen uit het verleden die ook een sabbatical hebben genomen.

Hoewel Pérez in mei 2024 nog zijn krabbel zette onder een contractverlenging bij Red Bull Racing, heeft het team ervoor gekozen om 'Checo' toch te vervangen. Dit had natuurlijk allemaal te maken met de prestaties van de Mexicaan, die in 2024 nogal wat te wensen overliet. Zo was de RB20 niet de makkelijkste wagen, maar daat waar Verstappen nog in de top drie rondreed, kon Pérez zich maar met moeite in de top tien rijden. Uiteindelijk wist Pérez zichzelf geen dienst te bewijzen door uiteindelijk als achtste het kampioenschap af te sluiten.

Lauda, Räikkönen en Alonso zijn ook teruggekeerd naar F1

Toch hoeft het afscheid van Pérez niet zo definitief te zijn. Zo stelt de vader van Pérez dat een comeback een realistische optie is en daarvoor wijst hij naar oud-kampioenen die hetzelfde hebben gedaan. "Kijk hoeveel Formule 1-coureurs een sabbatical hebben genomen en hoe ze terugkomen. Lauda deed het, Kimi Räikkönen deed het, Fernando Alonso deed het. Veel coureurs hebben het gedaan en ze komen sterker dan ooit terug", zo vertelt 'papa' Pérez bij het Mexicaanse Esto.

