De naar Aston Martin vertrekkende Adrian Newey zou volgens F1-Insider bij eigenaar Lawrence Stroll hebben aangedrongen om Max Verstappen te contracteren. De ontwerper zou de huidige line-up onvoldoende vinden en wijst naar de viervoudig wereldkampioen als de ideale oplossing.

Afgelopen week verscheen het gerucht dat Aston Martin maar liefst 1 miljard pond bereid zou zijn te betalen om Verstappen te verleiden. Diverse kenners, evenals het team zelf, spraken het bod direct tegen, maar volgens het Duitse medium zit er een kern van waarheid in. Aston Martin heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de teamfaciliteiten, maar volgens Newey laat de line-up nog veel te wensen over. Fernando Alonso zou volgens de ontwerper simpelweg te oud zijn en Stroll junior beschikt niet over het talent om voor kampioenschappen te vechten.

Het team dat Verstappen heeft, bespaart zichzelf ontwikkelingskosten

"Ook het beste renpaard heeft de beste ruiter nodig", zegt Newey volgens het medium. Vrij vertaald betekent dit dat Aston Martin alles op alles zou moeten zetten om Verstappen aan zich te binden. Ook vanuit het kamp van Verstappen is gereageerd op het vermeende bod van 1 miljard pond: "Het zou mooi zijn, maar we hebben dat aanbod nog niet ontvangen." Nog los van de cv van Verstappen, is de gedachte dat het team dat over Verstappen beschikt, simpelweg miljoenen bespaart aan ontwikkelingskosten.

Red Bull is zich bewust van de opdracht om Verstappen te behouden

Dr. Helmut Marko spreekt zich ook uit over het getouwtrek rondom Verstappen bij datzelfde medium en wijst simpelweg naar de taak voor Red Bull Racing. "We moeten hem een auto geven waarmee hij op eigen kracht kan winnen. Die mag gerust een tot twee tienden van een seconde langzamer zijn dan de rest, maar hij moet in tegenstelling tot onze auto van vorig jaar het hele seizoen en op elke baan competitief zijn", aldus Marko.

