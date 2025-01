Volgens Formule 1-commentator Olav Mol is het transfergerucht dat Aston Martin maar liefst 1 miljard pond overheeft voor Max Verstappen, belachelijk. Mol stelt dat Verstappen momenteel niet op zoek is naar een nieuwe uitdaging en vindt ook wel dat het voldoen aan een miljardencontract, wellicht wel druk met zich meeneemt.

In de F1 aan Tafel-podcast bespreekt Mol het bericht dat de Daily Mail afgelopen week wereldkundig maakte. Het Britse medium stelde dat de Managing Director van Aston Martin, Jefferson Slack, bij potentiële geldschieters aangaf dat Verstappen van Red Bull overkomt naar Aston Martin. Een woordvoerder van het team heeft echter benadrukt dat het slechts om een gerucht gaat en dat Fernando Alonso en Lance Stroll beschikken over geldige contracten.

Mol: 'Verstappen niet op zoek naar een ander team'

Op de vraag of Verstappen überhaupt een overstap naar Aston Martin zou overwegen, reageert Mol: "Ik denk dat het andersom is en dat Max Verstappen heel interessant is voor Aston Martin. Nu nog niet, ik denk het niet. We kunnen het blijven herhalen: hij heeft gewoon nog een contract tot en met 2028. Dus het is niet alsof we het hier hebben over iemand die op zoek is naar een ander team." Toch heeft Jos Verstappen, onderdeel van het management van de viervoudig kampioen, onlangs bij Heute vertelt dat het contract niet zaligmakend is. "Alles is mogelijk. Hij kan bij Red Bull blijven, als hij daar zin in heeft. Maar zijn doel is om races te winnen. Als hij denkt dat dat niet langer mogelijk is bij Red Bull, dan is een verandering [van team] niet uitgesloten", zo vertelde Jos 'The Boss'.

Kampioenen zoeken altijd naar de snelste wagen

Ook Mol beaamt dat mocht Red Bull niet met het materiaal komen, dan gaan grote kampioenen, zoals Verstappen rondkijken. "Een grote kampioen, of dat nu [Lewis] Hamilton, Max of [Sebastian] Vettel of whatever, die jongens zullen op zoek gaan naar de snelste auto. En dan denk ik met de bedragen die ze tegenwoordig verdienen. Dan is het interessant als iemand roept van: Ik leg even een belachelijk bedrag van een miljard op tafel", gaat Mol verder. In zijn ogen kan een coureur simpelweg niet voldoen aan de maatstaf van één miljard pond: "Slaat natuurlijk helemaal nergens op. Kun je daar wel aan voldoen?" Daarnaast ziet hij Verstappen simpelweg niet voor het geld kiezen: "Als hij alleen voor het geld zou gaan, dan zou ik het dom vinden. Economisch gezien verstandig."

