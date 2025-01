Nadat Aston Martin zichzelf heeft verzekerd van de diensten van Adrian Newey, zijn de pijlen inmiddels gericht op het binnenhalen van Max Verstappen. De formatie uit Silverstone zou volgens de Daily Mail al sponsors hebben verteld dat de Nederlander zich bij het team voegt en zou naar verluidt maar liefst 1 miljard pond overhebben om de viervoudig kampioen te verleiden.

Het medium meldt dat Aston Martin al diverse keren informeel contact heeft gehad met het kamp van Verstappen, maar in die gevallen ging het vooral om het endurance racing-programma. Toch mag het geen geheim zijn dat Aston Martin met het aanzienlijke vermogen van eigenaar Lawrence Stroll bezig is om een kampioenschapsteam samen te stellen. Daarvoor is Newey al binnengehaald, en teambaas Mike Krack moest plaatsmaken, want CEO Andy Cowell neemt de dagelijkse leiding over het team over.

Aston Martin maakt werk van binnenhalen Verstappen

Volgens het medium heeft Jefferson Slack, Managing Director Aston Martin, onlangs diverse pitches gedaan bij potentiële investeerders en daarbij beweert dat de viervoudig kampioen binnenkort in het Aston Martin-groen te bewonderen is. Verstappen is nog altijd in het bezit van een contract dat hem tot en met 2028 bij Red Bull Racing houdt, maar de onzekerheid over het Red Bull Ford-project kan een mogelijke overstap in de hand werken. De Nederlander verdient op dit moment ongeveer 50 miljoen pond per jaar, en daarom zal Strolls team flink in de buidel moeten tasten om Verstappen los te weken. Het medium schat een bedrag in van 200 miljoen pond per jaar en benadrukt daarbij dat Verstappen de enige coureur in de sport is, die wellicht zelf zijn prijs kan bepalen.

Lawrence Stroll wil dominantie Wolff en Horner doorbreken

"Jefferson, of 'Jeff' zoals anderen hem kennen, heeft verteld dat Max zich bij Aston Martin gaat voegen. Het kan een zet zijn om extra waarde aan de deal toe te voegen die hij wil sluiten, maar het binnenhalen van Max maakt ook perfect zin. Ze hebben Adrian Newey vastgelegd voor 20 miljoen pond per jaar als de grootste auto-ontwerper aller tijden en Lawrence zal het niet hierbij laten. Hij heeft gezegd dat hij het wereldkampioenschap wil winnen, en hij zal niets tussen hem en dat doel in de weg laten staan. Hij wil het dominante tijdperk onder leiding van Christian Horner (bij Red Bull) en Toto Wolff (bij Mercedes) beëindigen", zo vertelt een bron aan het Britse tijdschrift.

Alonso en Stroll niet geschikt voor toekomstplannen

Lance Stroll zou volgens die methodiek niet goed genoeg zijn om uiteindelijk titels binnen te halen en Fernando Alonso beschikt nog altijd over de kwaliteiten, maar met zijn leeftijd van 43, gaan de jaren inmiddels wel tellen. De bron voegt toe: "Ze hebben Adrian aandelen gegeven om hem van Red Bull weg te halen, en ze zouden hetzelfde kunnen doen met Max." Aston Martin heeft bij de Daily Mail de geruchten overigens tegengesproken en de woordvoerder benadrukte dat zowel Stroll als Alonso geldige contracten hebben voor de komende seizoenen.