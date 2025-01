Volgens Jos Verstappen is het verhaal dat zoon Max in zijn jongere jaren werd achtergelaten op een benzinestation in Italië, een eigen leven gaan leiden. Jos 'The Boss' verklaart bij F1-Insider dat het iets anders in elkaar zit en heldert het verhaal op.

In 2022 vertelde Max een anekdote over zijn jongere jaren, waarbij hij door heel Europa reisde om op die manier aan zijn kartcarrière te werken. Tijdens één race maakte de huidige Red Bull-coureur een foutje, waarbij hij erg boos was op zichzelf en erover wilde praten met zijn vader, tijdens de rit naar huis. Vader Jos had helemaal geen zin in dat gesprek en zou hem daarna uit de auto hebben gezet bij een benzinepomp. Later gaf de viervoudig kampioen aan dat de lessen van zijn vader misschien wat hard waren, maar wel precies was wat hij nodig had, om te slagen in de Formule 1.

Jos: "Heb slechts een week niet met hem gesproken"

Vader Jos stelt dat het verhaal iets anders in elkaar zit, dan wat de meeste mensen denken. "Ik denk dat het nu tijd is om dit verhaal recht te zetten. De waarheid is: ik heb hem daar niet achtergelaten. Ik heb slechts een week niet meer met hem gesproken", zo heldert de voormalig Formule 1-coureur op. Op de vraag of dit wellicht wat streng was, is Jos ook duidelijk: "Volgens Max niet. Hij voelde zich door mijn aanpak beter voorbereid op de Formule 1."

Aanpak heeft Verstappen weerbaarder gemaakt voor F1

Daarnaast vindt Jos 'The Boss' dat zoon Max door de aanpak niet zo snel gek te maken is. "De omgang met Helmut Marko, die ook als extreem harde man bekendstaat, deed hem daardoor niets meer. Ook dat we steeds weer met de kart op droogweerbanden op een natte baan trainden, waardeert hij nu. Ik voel bij hem alleen maar dankbaarheid over zijn jeugd met mij", aldus Jos Verstappen.

