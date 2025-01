Hoewel Max Verstappen het 2025-seizoen begint met acht strafpunten achter zijn naam en zich dus niet heel veel kan permitteren voordat hij tegen een schorsing aan zit, legt hij bij Blick uit dat hij niets gaat veranderen aan zijn rijstijl.

Verstappen staat samen met Fernando Alonso bovenaan in het lijstje van de strafpunten. Beide mannen hebben er inmiddels acht achter hun naam staan en bij twaalf zit er een wedstrijd langs de zijlijn. Voor komend seizoen is de verwachting dat de teams weer erg dicht bij elkaar zitten en daarin moet de Nederlander dus extra op zijn tellen pas. De eerste punten vervallen namelijk pas op 30 juni.

Opbouw strafpunten

De wedstrijdleiding heeft in 2024 in totaal acht strafpunten aan de Nederlander uitgedeeld. Zo kreeg hij er twee voor de botsing met Lando Norris op de Red Bull Ring. Ook kwamen er twee voor de acties in Mexico op rivaal Norris. Één punt werd uitgedeeld tijdens de sprintrace in Brazilië, toen Verstappen iets te vroeg gas gaf voordat de virtual safetycar-periode voorbij was en er kwam ook één strafpunt in Qatar, toen Verstappen volgens de stewards te langzaam reed in zijn outlap. De laatste twee punten werden uitgedeeld tijdens de eerste ronde in Abu Dhabi, toen Verstappen en Oscar Piastri in bocht één in contact met elkaar kwamen.

Verstappen gaat niets veranderen

De bedoeling is dat coureurs er uiteindelijk voor zorgen dat ze hun rijstijl aanpassen om strafpunten te voorkomen, maar Verstappen is dat niet van plan. "Nou, over sommige straffen en de strafpunten kunnen we hier uren praten. Nu heb ik, net als Alonso, acht strafpunten. Maar daarom ga ik mijn rijstijl niet veranderen. Zoals gezegd, ik ga mijn rijstijl hiervoor niet aanpassen. Ik weet zelf wel wanneer ik te ver ben gegaan. Zoals bij de startaanval tegen Piastri in de finale in Abu Dhabi. Toen had ik geen moeite om me na de race bij de Australiër te verontschuldigen", aldus Verstappen.

