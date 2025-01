Voor Max Verstappen zat er voorafgaand aan het FIA-gala in Rwanda nog een uit te voeren taakstraf in. De Nederlander moest uiteindelijk een demo geven in de FIA Affordable Cross Car en wijst in gesprek met Blick naar een 'zinvolle' oplossing.

Dat Verstappen zich überhaupt mocht gaan melden voor een taakstraf, had te maken met het feit dat de FIA vond dat de Nederlander tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Singapore zijn boekje te buiten ging met het woord: 'fucked'. Daar waar Charles Leclerc er een weekend later een geldboete voor kreeg, moest Verstappen een taakstraf uitdienen. In eerste instantie werd hem verteld om de straf, die op dat moment nog niet bekend was, niet te gaan uitvoeren.

Al snel duidelijk dat het lastig seizoen zou worden

Verstappen blikt bij het medium terug op het seizoen en stelt dat hij al vroeg wist dat het een lastig jaar zou gaan worden. "Jazeker, want zelfs bij een goede start was niet alles zo eenvoudig als het leek. Na drie overwinningen wisten we dat we een groter probleem hadden. Het ergste was dat we niet begrepen wat er fout ging", legt hij uit. Op de vraag of hij ook in een McLaren kampioen was geworden., is hij duidelijk: "Bij McLaren zou ik die vraag met een duidelijk "ja" beantwoorden, bij Ferrari ben ik daar niet zo zeker van."

Invulling taakstraf

De taakstraf was uiteindelijk volgens Verstappen geen echte straf, maar meer een compromis. "Ik sprak met de president, en we kwamen overeen dat ik betrokken zou worden bij een speciaal kinderproject tijdens de FIA-ceremonie in Rwanda. Dat was overigens erg leuk – eindelijk een keer een zinvolle oplossing", zo vertelt hij over de invulling van de taakstraf.

