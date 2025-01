Ferrari zag treuzelend FIA in flexibele voorvleugel-saga: 'Beetje frustrerend'

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is van mening dat de FIA het gedoe rondom de flexibele voorvleugel van McLaren niet goed heeft aangepakt en stelt zelfs dat het debacle een cruciale rol heeft gespeeld in het mislopen van de constructeurstitel.

Samen met Red Bull Racing was Ferrari in 2024 ervan overtuigd dat de flexibele voorvleugel van McLaren niet door de beugel kon. De voorvleugel had namelijk een component wat meebewoog en op de rechte stukken de minste luchtweerstand bood, maar tegelijkertijd wel de downforce behield in de bochten. Het was een grijs gebied en de FIA installeerde daarom vanaf de race in België camera's op de voorvleugel om te meten of hetgeen wel binnen de lijntjes was. Uiteindelijk werd bekend dat er in 2024 niets aan de voorvleugel zou worden gedaan en de directeur van eenzitters Nikolas Tombazis heeft onlangs laten weten dat er in 2025 ook geen maatregelen komen.

Treuzelend FIA zorgt voor frustraties

Op de vraag of de voorvleugel een rol heeft gespeeld in het verlies van het kampioenschap, reageert Vasseur bij Motorsport.com: "Ik denk het wel. Ik ben hier een beetje gefrustreerd over, want het is duidelijk dat het om prestaties gaat, en we moeten twee maanden wachten op een beslissing of het legaal is of niet." Daarnaast moeten de teams zorgvuldig met het ontwikkelingsbudget omgaan en werkt het 'getreuzel' van de FIA niet mee. "Het betekent dat als je begint met een ontwikkeling en het uiteindelijk niet doorgaat, je 600.000 euro verspilt. We hebben deze discussie al gehad met het verhaal van Red Bull twee jaar geleden. Het is niet zo dat als je een half miljoen uitgeeft, dat het een half miljoen is van 150 miljoen. Het is een half miljoen van drie of vier miljoen aan ontwikkeling, want je hebt je mensen, je hebt de racingskosten, je hebt dit, dat en nog veel meer, en uiteindelijk heb je de ontwikkeling, en dat is een X miljoen aan ontwikkeling", gaat de teambaas van Ferrari verder.

Competitie zit dicht bij elkaar dus wordt er naar de details gekeken

Vasseur wil het niet zozeer over het kostenplaatje hebben, hij wijst naar een vorm van competitievervalsing. "Het is waar dat naarmate de competitie heftiger wordt, we meer op details gaan letten. Ik weet niet zeker of we zoveel aandacht aan details besteden als er zes tienden verschil tussen de auto's is. Maar bij races zoals Monza, waar je vier of vijf auto's hebt binnen een tiende van een seconde, dan maakt een flexibele vleugel of wat dan ook zeker een enorm verschil." Het getreuzel van de FIA is wat Vasseur het meeste steekt, want Ferrari had daardoor weinig tijd om een beslissing te nemen. "Het ene [ontwikkelen van een vloer red.] is iets dat we wisten, en we staan wat op achterstand om te beslissen om ervoor te gaan. Het andere [flexibele voorvleugel red.] is een ontwikkeling, en we hadden niet verwacht dat we dit probleem zouden hebben. Met de vleugel is het gewoon een wiskundige benadering", aldus Vasseur.

