FIA neemt opmerkelijke beslissing over klachten van Red Bull over McLaren

Na de zomerstop werd er veel gesproken over de voorvleugel van McLaren en Mercedes, die meer dan gewoon bewogen, of flexen, wanneer de auto op hoge snelheid is. De FIA besloot destijds na een onderzoek dat er niets illegaals was aan de voorvleugel, en heeft nu een definitieve beslissing genomen over de manier waarop de vleugels getest gaan worden.

Red Bull Racing en Ferrari trokken aan de alarmbel bij de FIA over de voorvleugels van McLaren en Mercedes, maar er werd geen actie ondernomen, gezien beide teams alle 'flex tests' had doorstaan. Dit zijn tests waarin de FIA meet of aerodynamische onderdelen, zoals de voorvleugel, niet bovenmaats bewegen wanneer ze onder hoge druk staan, gezien bewegende aerodynamische onderdelen illegaal zijn. Ondanks dat de FIA tevreden was, werden er vanaf de Grand Prix van België toch camera's op de voorvleugels geplaatst om de aero-elasticiteit in actie te zien, met een oog op eventuele toekomstige veranderingen in de reglementen.

Voorvleugels moeilijk te testen

De man die hier over gaat is Nikolas Tombazis, het hoofd van alles betreft single seaters bij de FIA - en voormalig ingenieur en ontwerper binnen de sport. “We zijn tevreden met wat we hebben gezien”, legt Tombazis uit in een interview met Autosport. “Ik haast me te zeggen dat het niet altijd een kwestie is van tevreden zijn of niet. Het is ook een kwestie van of je het gevoel hebt dat er een zinvolle test kan worden gemaakt. Een van de uitdagingen bij de voorvleugel is dat, in vergelijking met andere delen van de auto, de lading van de voorvleugel veel meer varieert tussen auto's op een bepaalde locatie enzovoort. De meest succesvolle tests bootsen zoveel mogelijk na wat er in het echt gebeurt met de ladingen en bij de oudere vleugels is dat bijvoorbeeld redelijk succesvol. Bij de voorvleugel zou de variatie tussen auto's dat behoorlijk moeilijk maken.”

Veranderingen in voorvleugel-reglementen?

Waar de FIA wél ingreep over de achtervleugel van McLaren met de het beruchte 'mini-DRS' systeem, deden ze dat niet aan de andere kant van de auto. Beide aerodynamische foefjes werden ontdekt rondom de tijd dat McLaren grote stappen maakte en de snelste auto op de grid begon te worden. Ondanks alle heisa is de FIA tevreden over de hoeveelheid tests die teams moeten ondergaan. “Het is duidelijk dat er in de zomer en het begin van de herfst veel gedoe over was”, vervolgde Tombazis. “We hadden de teams in ieder geval sinds 2022 duidelijk gemaakt dat we niet van plan waren om verdere tests met de voorvleugel uit te voeren en daar hebben we ons aan gehouden.”