Een innovatie van het fictieve Formule 1-team Apex GP heeft de interesse gewekt van de Formule 1-teams, zo meldt PlanetF1. Het team van acteur Brad Pitt had namelijk een elektrische bediening om de wagens tijdens een pitstopoefening op de plek te krijgen en dat zou weer efficiënter zijn dan hoe de huidige teams het aanpakken.

Apex GP is de afgelopen jaren meegereisd met het Formule 1-circus en dat heeft te maken met het schieten van de Formule 1-film die in juni van dit jaar wordt verwacht. De wagens waarmee het fictieve team heeft rondgereden zijn omgebouwde Formule 2-auto's en met behulp van Mercedes is het omgevormd tot een Formule 1-auto. Pitt was zo nu en dan te zien op de startgrid, ook won hij de fictieve Grand Prix van Mexico in 2024.

Elektrische wagens bij pitstopoefening

Toch is er een techniek die de interesse van de Formule 1-teams heeft gewekt en het gaat dan om de pitstopoefeningen. Deze worden vaak op de vrijdag van een raceweekend uitgevoerd of in de fabriek. In de huidige situatie wordt er een uitgeschakelde wagen gebruikt, maar Apex GP maakte gebruik van elektrische voertuigen, die door de elektrische motor op zijn plek kan worden gezet. "Je ziet teams altijd de auto’s duwen tijdens pitstopoefeningen. Ze overwegen nu om een elektrische auto te gebruiken voor dat soort oefeningen. Dat is echt cool", zo vertelde Pitt in gesprek met Sky Sports F1.

Efficiëntie

Het idee is dat er in de nieuwe situatie geen mankracht nodig is om de wagen op z'n plek te krijgen. Momenteel wijst een team een crew toe aan de pitstopoefeningen, die de auto naar voren duwt, zodat het team kan oefenen. In de nieuwe situatie kan een extra batterij ervoor zorgen dat de wagen uit zichzelf naar voren gaat en op de juiste plek staat. Op die manier is er minder personeel nodig, ook wijst het medium naar een realistischere oefening en dat allemaal op schone energie.

