De bouw van de gloednieuwe windtunnel van Red Bull Racing verloopt voorspoedig en loopt volgens technisch directeur Pierre Waché zelfs drie maanden voor op het schema. De Fransman wijst naar een opleverdatum in 2026 en verwacht ook direct met de wagen van dat seizoen aan de slag te kunnen in de nieuwe tunnel.

De huidige windtunnel van Red Bull Racing is aan vervanging toe, zo lieten Christian Horner en Helmut Marko al weten. Op de Red Bull Technology Campus in Milton Keynes is dan ook begonnen aan de bouw van een gloednieuw model. De huidige is volgens Horner nog een overblijfsel uit de Koude Oorlog en de opwarmtijd van de faciliteit is een doorn in het oog van Marko. Concurrenten zoals Aston Martin en McLaren hebben de afgelopen jaren ook geïnvesteerd in nieuwe windtunnels en Waché geeft bij Motorsport.com een update over de bouw van het exemplaar van Red Bull.

Verwachte opleverdatum in 2026

De Fransman wijst naar een opleverdatum in 2026: "Het zal inderdaad rond die tijd zijn. Met de bouw en daarna alle nieuwe machines erin, weet je natuurlijk nooit helemaal hoe het gaat, maar we lopen momenteel voor op de planning. We lopen zo'n drie maanden voor." Wel houdt hij een slag om de arm, want het is een groot project wat altijd nog vertraging kan oplopen, maar daar gaat Waché niet van uit. Nadat de windtunnel is gekalibreerd, kan het team daadwerkelijk gebruik van de nieuwe faciliteit maken. Waché hoopt dat de 2026-wagen daar ook nog van kan profiteren.

Oude windtunnel is flink geüpdatet, maar er blijven beperkingen

De laatste paar jaren is er veel gezegd over de huidige windtunnel van Red Bull, die in het verleden voor genoeg succes heeft gezorgd. Waché wijst bij het medium naar de tweaks die het team heeft uitgevoerd. "Het is de oudste windtunnel uit deze sport. Ik had het er toevallig laatst nog met Jos Verstappen over dat deze windtunnel ook al werd gebruikt toen hij bij Arrows zat. Het is een oude tool die we gaandeweg hebben geüpdatet. Binnenin zitten veel [nieuwere] onderdelen, maar we hebben enkele beperkingen. We weten wat die beperkingen zijn en proberen er zoveel mogelijk omheen te werken, maar dat is lastiger als je naar een hele kleine delta zoekt", aldus de technisch directeur van Red Bull Racing.

