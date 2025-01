Één van de grote klachten van Lewis Hamilton bij Mercedes was de afgelopen jaren de zitpositie van de Brit. Zo zat de cockpit in de ogen van de zevenvoudig kampioen net iets te ver naar voren, maar bij Ferrari wordt dat euvel verholpen.

Vanaf 1 januari is Hamilton officieel onderdeel van de Scuderia. De Brit hoopt bij het team uit Maranello de jacht in te gaan kunnen zetten op zijn achtste wereldtitel. Bij het Italiaanse team wordt Hamilton herenigd met Frédéric Vasseur, die hij nog kent uit zijn dagen in de opstapklassen. Charles Leclerc zit al sinds 2019 bij Ferrari en gaf afgelopen jaar aan dat hij er ook naar uitkijkt om zich te meten met de Brit.

Ferrari 677

De Ferrari 677, zoals de wagen volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com gaat heten, is voor de kerstdagen al door de FIA-crashtest gekomen. Daardoor mogen Leclerc en Hamilton op 19 februari de benen strekken van de wagen op het circuit in Fiorano. De onthulling van de livery vindt één dag eerder plaats, tijdens het live-evenement van de Formule 1 in de O2-arena in Londen.

Cockpit naar achteren gezet voor betere wegligging

De engineers van Ferrari hebben voor dit seizoen een iets andere layout gekozen, zo meldt het medium. In 2026 wil de sport naar kleinere en wenbaardere auto's toe en Ferrari probeert die wendbaarheid al op de wagen van dit seizoen toe te passen. Daarnaast zijn er geluiden die wijzen naar een verzoek van Hamilton. "De 677 heeft een carrosserie met de cockpit meer naar achteren geplaatst en een kortere versnellingsbak. Dit zou zorgen voor een betere gewichtsverdeling en een efficiënter gebruik van de banden door de nieuwe plaatsing van belangrijke onderdelen", zo meldt het medium. Daarnaast heeft Ferrari in 2024 al gewerkt aan de bandenslijtage en verwacht het team met de nieuwe Pirelli-banden in 2025 daarin nog een stap te zetten.

