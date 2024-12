Volgens Ralf Schumacher heeft de 39-jarige Lewis Hamilton een half jaar de kans om te laten zien dat hij het zitje bij Ferrari verdient. Het geduld is volgens de Duitser niet alom aanwezig in Maranello en een rol zoals zijn broer dat bij de Scuderia had, verwacht Ralf niet van Hamilton.

Hamilton verruilt in 2025 Mercedes voor het iconische Ferrari. Daar wordt de zevenvoudig kampioen herenigd met Frederic Vasseur, die Hamilton in de GP2-dagen ook al als teambaas bijstond. Daarnaast zit Charles Leclerc ook nog altijd bij de Scuderia en lijkt die de nummer één positie niet zomaar zonder slag of stoot te willen overgeven aan de Brit. Hamilton wordt vaak vergeleken met Michael Schumacher, daar broer Ralf legt uit dat het duo totaal niet op elkaar lijkt.

Lewis komt anders bij Ferrari binnen, dan Michael Schumacher in zijn tijd

Bij het Duitse Sport1 legt de voormalig Toyota-coureur het uit: "De verwachtingen zijn hooggespannen, net als de emoties. Mensen zullen niet langer dan een half jaar geduld hebben als het niet goed gaat. Hij is niet gewend aan de druk van buitenaf. In Italië tikken de klokken een beetje anders." Daarvoor wijst Schumacher naar de periode dat zijn broer de overall van Ferrari droeg: "Zelfs in Michaels tijd wilden ze Jean Todt ontslaan toen de successen te lang op zich lieten wachten. Michael voorkwam dat en het kwam toch tot een goed einde. Helaas betwijfel ik dat bij Lewis. Maar misschien heeft hij het geluk dat de auto bij hem past. Dan zou alles heel goed kunnen aflopen. Maar ik heb mijn twijfels."

Hamilton mist technische kennis

Daar waar broer Michael ook met de engineers aan het babbelen was om de wagen naar zijn hand te krijgen, verwacht Ralf niet zoiets van Hamilton. De Brit beschikt in zijn ogen simpelweg niet over die kwaliteit. "Het grootste verschil is dat Michael, naast vele andere kwaliteiten, samen met de engineers een auto kon ontwikkelen die perfect bij zijn rijstijl paste. Lewis kan dat niet. Dat is hem nooit gelukt, als je goed luistert naar wat de Mercedes-technici zeggen. Toto Wolff heeft meer dan eens benadrukt dat een coureur op het gas moet trappen en dat de ingenieurs zich moeten ontwikkelen. Maar dat zei hij ook omdat zijn chauffeurs blijkbaar niet in staat waren de juiste input te geven. Michael was compleet anders. Hij gaf zijn vertrouwelingen als Ross Brawn of Jean Todt altijd de leiding. Dat maakt het nog moeilijker voor Lewis – omdat Charles Leclerc bovenaan de voedselketen staat. Iedereen in het team kent hem", aldus Ralf Schumacher.

