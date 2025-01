Max Verstappen lag in 2024, een seizoen waarin hij voor het vierde jaar op rij kampioen werd in F1, vaak in de clinch met McLaren CEO Zak Brown. De Nederlander heeft nog maar eens uitgehaald richting de Amerikaan.

In de documentaire Lion Unleashed 4 van Viaplay gaat Verstappen nog eens in op zijn straffen in Mexico na duels met Land Norris, iets waar hij van zowel Norris als Brown veel kritiek over kreeg. "Twintig seconden is wel lang wachten in de pitstraat. Ik had ondertussen ook een Red Bull kunnen drinken. Als ik vecht voor een kampioenschap, ben ik bereid alles te doen wat nodig is. Ik kreeg wel wat opmerkingen daarna, maar die kwamen van mensen die geen kampioenschapsmentaliteit hebben." De kritiek van Brown en Norris begrijpt hij echter wel. "Omdat die mensen geen kampioenschapsmentaliteit hebben, kunnen ze zichzelf niet in die positie plaatsen, en dat is prima. Ik weet voor mezelf wat ik wel en niet kan doen."

'Heel grappig dat die opmerkingen komen van iemand die zelf gefaald heeft'

Volgens Verstappen is hij altijd op zoek naar het randje van de reglementen en gaat hij als gevolg daarvoor soms over dat randje heen. "Soms moet je de grijze gebieden ingaan en uitzoeken wat wel en niet is toegestaan, en dat is altijd onderwerp van discussie." Verstappen is vooral van mening dat de mensen die vervolgens kritiek hebben op zijn rijgedrag, mensen zijn die zelf niet weten hoe het is om succesvol te zijn. "Ik vind het altijd heel grappig als die opmerkingen dan komen van iemand die zelf heeft gefaald in de racerij. 'Ik had meer verwacht... [quote van Brown na GP Mexico]'. Nou, ik vecht voor een kampioenschap, hij ook. Natuurlijk zal je altijd je eigen coureur verdedigen, maar dan heb je altijd een subjectieve kijk op de zaken."

Verstappen verwacht niet dat Brown ooit 'zijn kant zal kiezen'

Verstappen verwacht dan ook niet dat Brown ineens zijn kant zou hebben gekozen, waarbij de Nederlander inmiddels ook weet dat het een mentaal spelletje is. "Hij zal nooit mijn kant kiezen. Je kunt er wel over praten, maar je krijgt nooit een eerlijke discussie of mening over zulke dingen. Het is ook een mentaal spel, om met hen te spelen, het maximale eruit te halen, maar geen zwakte te tonen."

