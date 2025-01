Yuki Tsunoda gaat zich in 2025 opmaken voor zijn vijfde seizoen voor het Visa Cash App RB-team. De Japanner was ook eventjes in de running om de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen te worden, maar de keuze is op Liam Lawson gevallen. Tsunoda is zelfbewust en wijst naar een stigma op zijn imago, waar hij maar moeilijk van afkomt.

Tsunoda kwam bij Red Bull aan boord in 2021 en werd ondergebracht bij het zusterteam. Het vooruitzicht van de junioren is uiteindelijk een zitje bij het topteam, maar voor Tsunoda is dat voorlopig nog niet gekomen. Red Bull-teambaas Christian Horner wees ook al naar de toekomst van de Japanner, die volgens hem waarschijnlijk niet bij Red Bull Racing ligt. In gesprek met Motorsport.com gaat Tsunoda in op de huidige situatie en erkent hij dat het imago van het eerste jaar, maar moeilijk uit te wissen is.

Rauw randje

Het eerste jaar van Tsunoda in de Formule 1 werd duidelijk dat er nog wat rauwe randjes aan de Japanner kleefden. Zo was zijn opvliegende karakter een verbeterpuntje en toenmalig teambaas Franz Tost haalde Tsunoda dan ook naar Italië toe. Dat er momenteel nog steeds een imago aan Tsunoda kleeft, heeft hij, naar eigen zeggen, aan zichzelf te danken. "Ik denk dat dat deels mijn eigen schuld is, omdat ik in het eerste jaar niet echt meteen kon presteren. Het creëert een beetje een beeld van wie ik ben. [In 2024], ook al presteerde ik goed, ik heb het gevoel dat ik niet net zoveel krediet kreeg als andere coureurs waarschijnlijk krijgen, maar het is wat het is. Ik blijf gewoon op natuurlijke wijze doen wat ik doe en presteer goed en bewijs ze gewoon het tegendeel", zo legt Tsunoda uit over de gemiste promotie.

Tsunoda richt zich op de zaken die hij kan controleren

Helmut Marko gaf over de kans voor Lawson aan dat de Nieuw-Zeelander iets meer rek heeft, ondanks dat Tsunoda heeft laten zien over de juiste snelheid te beschikken. Daarnaast was de inconsistentie nog altijd een dingetje volgens de Red Bull-adviseur. "Ik probeer ze gewoon minder excuses of redenen te geven waarom ik niet op de stoel zit. Dus ik concentreer me gewoon op wat ik kan controleren, die dingen anders dan dat, accepteer gewoon de situatie. Ik weet zeker dat ik het beter kan doen dan wat ze denken", aldus Tsunoda.

