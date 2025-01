Volgens Carlos Sainz waren er wel degelijk spanningen tussen hem en Max Verstappen in de periode van Toro Rosso, maar werd dit ook wel aangewakkerd door het team. De Spanjaard blikt bij Corriere della Sera terug op de periode en stelt dat het wel minder erg was, dan er soms wordt gezegd.

Met het oog op de stoelendans in 2024 werd de naam van Sainz veelvuldig bij Red Bull Racing genoemd als eventuele vervanger van Sergio Pérez. Uiteindelijk is het niet de Spanjaard geworden, maar Liam Lawson. Daardoor heeft het Oostenrijkse team een jongeling laten doorstromen, die al een tijdje in de Red Bull-opleiding zat en vooral de rek in de groei van de Nieuw-Zeelander, was van doorslaggevend belang, zo vertelde Helmut Marko.

Rivaliteit werd aangewakkerd door team

Tegenover het Italiaanse medium blikt Sainz terug op de periode naast Verstappen bij het zusterteam. "Met Max was er een rivaliteit, maar in dat team (Toro Rosso, red.) wilden ze koste wat het kost tegenstellingen creëren als selectieproces om naar Red Bull te gaan", onthult Sainz. In de wandelgangen circuleerden de berichten dat vader Jos het aan de stok had met Sainz senior, maar dat haalt de Williams-coureur niet aan. Daarnaast wijst Sainz naar de jonge leeftijd van het duo, die op dat moment toegaf aan de rivaliteit, al was het minder dan er vandaag van wordt gemaakt: "We waren 17 en 20 jaar oud, we waren nog onvolwassen. Met Lando [Norris] was er ook rivaliteit, maar minder spanning. Bij Ferrari was het anders."