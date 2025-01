Aankomend seizoen zal Liam Lawson furore maken naast Max Verstappen bij Red Bull Racing. Dat betekent dat Sergio Pérez definitief het Oostenrijkse team heeft verlaten en in gesprek met Blick wijst de viervoudig kampioen zijn sterkste teamgenoot aan.

Verstappen begon in 2015 in de koningsklasse bij het zusterteam van Red Bull Racing, Scuderia Toro Rosso (Visa Cash App RB). Een jonge Carlos Sainz was daar de teamgenoot van de Nederlander. Toen Verstappen verkaste naar Red Bull Racing nam hij het op tegen Daniel Ricciardo. De goedlachse Australiër vertrok eind 2018 naar Renault en daardoor kreeg Pierre Gasly promotie. De Fransman werd echter gewogen en te licht bevonden door de leiding van het team, evenals opvolger Alexander Albon. Pérez werd daarom overgenomen, maar 2024 was voorlopig zijn laatste seizoen in de Formule 1.

Verstappen wijst sterkste teamgenoot aan

Over het vertrek van 'Checo' is Verstappen eerlijk: "Dat is jammer, want we waren vier jaar lang een goed team – en Sergio was altijd loyaal. Dat is een eigenschap die ik erg waardeer." De Mexicaan had echter meer dan eens een flinke achterstand op Verstappen, maar de Nederlander vindt dat dit met een goede auto wel meeviel. "Als we de auto weer naar voren brengen, maakt het niet uit wie er in de andere cockpit zit", vertelt Verstappen. Op de vraag wie nu zijn sterkste teamgenoot was, is Verstappen ook duidelijk: "Zonder twijfel Daniel Ricciardo. Van hem heb ik het meeste geleerd. Ik heb veel geabsorbeerd en meegenomen in mijn eigen ervaringen."