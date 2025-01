Red Bull-teambaas Christian Horner benadrukt dat hij vertrouwen heeft in het Powertrains-project samen met Ford, maar dat de achterstand op fabrikanten zoals Ferrari en Mercedes nog altijd aanzienlijk is. De partnerschap met de Amerikaanse partij start officieel in 2026, maar op de achtergrond is het motorproject al volop aan de gang.

De combinatie Red Bull Ford is vanaf 2026 een feit. De Oostenrijkse formatie heeft de handen met de Amerikaanse partij ineen geslagen, nadat in 2021 bekend werd dat Honda zich zou terugtrekken uit de sport. Daar kwam de Japanse partij overigens in 2022 op terug, maar ondertussen had Red Bull al wel met Ford voor een plan 'B' gezorgd. Op het moment dat Honda haar terugkeer aankondigde was er geen plek meer bij Red Bull. De Japanners zullen daarom vanaf 2026 de wagens van Aston Martin aandrijven.

Concurrentie heeft een flinke bak ervaring

Voor Red Bull is het ontwikkelen van de 2026-power unit een nieuwe tak van sport en Horner stelt in gesprek met PlanetF1 dat de Oostenrijkse partij, logischerwijs, tegen enkele opstartproblemen zal aanlopen. "2026 wordt een volledige reset, en toen we vier jaar geleden besloten onze eigen krachtbron te bouwen, begonnen we met een blanco vel papier", zo legt Horner uit. Daarbij kijkt hij ook naar de concurrenten, die simpelweg meer ervaring hebben met het bouwen van een motor: "In vier jaar tijd hebben we een fabriek gebouwd en een motor ontwikkeld, maar we nemen het op tegen 75 jaar ervaring van Ferrari en 30 jaar van HPP (Mercedes High-Performance Powertrains), dus we maken onszelf geen illusies."

Grootste uitdaging die Red Bull in de F1 is aangegaan

Het Oostenrijkse team debuteerde in 2005 in de Formule 1 en destijds pakte het team het al anders aan dan de gevestigde orde. Dat is dus ook zo bij het motorproject en hoewel de uitdaging groot is, vindt Horner dat het des Red Bulls zou zijn om het te laten slagen. "De berg die we moeten beklimmen is enorm, maar met de juiste mentaliteit en de juiste gekwalificeerde mensen binnen ons bedrijf is het haalbaar. Het is veruit de grootste uitdaging die we ooit in de Formule 1 zijn aangegaan", aldus de teambaas van Red Bull Racing.

