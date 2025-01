Viaplay-presentator Rob Kamphues hoorde vorig jaar al dat Aston Martin bezig was om te verkondigen dat Max Verstappen zou aansluiten. Er zou een plan zijn om Lance Stroll onder te brengen in een andere klasse en er zou met grote zekerheid gemeld zijn dat Verstappen overkomt, iets wat Kamphues overigens als 'absoluut gelogen' bestempeld.

Dat Aston Martin een aantal lijntjes heeft uitgelegd bleek vorig jaar al. Desalniettemin brachten diverse media afgelopen week dat het team van Lawrence Stroll bereid was om 1 miljard pond op tafel te leggen voor de diensten van de viervoudig kampioen. In datzelfde bericht gaf Aston Martin overigens aan dat zij beschikken over twee coureurs met geldige contract en dat er niets van het gerucht waar was.

Kamphues: 'Elk team wil Verstappen inlijven'

In de OranjeZondag legt Kamphues uit dat hij vorig jaar al zo'n soort bericht had opgepikt en direct even wat had rondgevraagd. "Ik hoorde ergens eind vorig jaar al dat Aston Martin geld aan het verzamelen was en dat ze riepen: 'In 2026 gaat Lance Stroll Le Mans doen' en we hebben dan Max Verstappen gecontracteerd.' Dat riepen ze. Toen ben ik zo her en der gaan vragen. Dat is gewoon absoluut gelogen", zo verklaart Kamphues. Daarnaast verwacht Kamphues dat niet alleen Aston Martin zichzelf zou willen verzekeren van Verstappen, dat zou ieder team in zijn ogen doen. "Ik denk dat Ferrari Max wil hebben, Mercedes, McLaren, Williams enz. Ze hebben zo'n contract van alle teams, misschien niet zoveel geld [Als Aston Martin red.]. Max gaat natuurlijk naar de beste auto", aldus Kamphues.

