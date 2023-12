Remy Ramjiawan

Woensdag 6 december 2023 20:09 - Laatste update: 21:03

Sergio Pérez wil in zijn laatste contractjaar bij Red Bull Racing een echte gooi gaan doen naar de wereldtitel. De 33-jarige coureur legt in gesprek met RaceFans uit dat hij nu wel weet hoe het voelt om tweede te worden en dat hij in 2024 één plaats wil gaan stijgen.

Het 2023-seizoen van Pérez was er een van vallen en opstaan. De Mexicaan kwam goed uit de startblokken en wist teamgenoot en regerend kampioen Max Verstappen, zeker in de openingsfase van het seizoen, op de hielen te zitten. Toch kwam het verval vanaf de race in Monaco. 'Checo' belandde tijdens de kwalificatie in de muur en vanaf dat moment was het vormdipje ingezet. In de eindfase van het seizoen leek P2 in het kampioenschap nog in gevaar te komen, maar uiteindelijk wist Pérez met 285 punten achter zijn naam als vice-kampioen te eindigen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: FIA World Motor Sport Council voert deze aanpassingen door voor het 2024-seizoen

'Ben me bewust van de uitdaging'

"Ik ben al eens tweede geworden, maar mijn voornaamste doel is om nog beter te presteren. Dit is het belangrijkste doel voor mij", zo reageert 'Checo' op de vraag wat hij volgend jaar als doel zal gaan stellen. In 2023 leek de druk vooral Pérez de das om te doen en de Mexicaan wijst dan ook naar de enorme uitdaging. "Ik ben me bewust van de uitdaging die het met zich meebrengt. We moeten deze winterperiode echt benutten om het seizoen sterk te beginnen en dat niveau van consistentie gedurende het hele seizoen te kunnen handhaven."

Leren van Verstappen

Samen met de monteurs is Pérez vaak bezig geweest om zijn prestaties te verbeteren, ook neemt hij weleens een kijkje in de data van teamgenoot Verstappen. "Dus ik denk dat er geen kwaad in zit om te kijken naar wat hij doet, hoe hij het doet, en proberen te leren en verbeteren, zien wat voor jou werkt en wat hij anders doet dan jij." Wel heeft Pérez een iets andere rijstijl, maar toch zijn er dingen die hij kan oppikken. "We zijn soms in verschillende richtingen gegaan, maar tegelijkertijd hebben we [vaak] sterk om dezelfde dingen gevraagd. Dus dat is ook positief geweest voor het team. Er zijn zeker dingen die je van hem leert. Ik denk dat ik de beste referentie heb, omdat hij degene was die zo competitief was."