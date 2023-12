Remy Ramjiawan

Woensdag 6 december 2023 18:22

De FIA World Motor Sport Council heeft in Bakoe de laatste vergadering van 2023 gehad en de nodige knopen doorgehakt voor het nieuwe seizoen. Zo heeft het orgaan gekeken naar extra koelingsmogelijkheden voor omstandigheden zoals in Qatar, ook komen er regels rondom een start vanuit de pitstraat.

Minimaal drie keer per jaar komt de World Motor Sport Council bij elkaar om de reglementen van de diverse FIA-kampioenschappen te bespreken en zo nodig aan te passen. Dit jaar was de laatste vergadering in Bakoe en daar werd besloten dat het technisch reglement is gewijzigd, zodat teams vanaf volgend jaar een zogeheten koelschep kunnen gebruiken om oververhitting te voorkomen. Toch is dat niet zaligmakend en zal de autosportbond blijven zoeken naar manieren om de coureurs beter te koelen.

Starten vanuit pitstraat

Ook heeft de WMSC gezorgd voor regels rondom het starten vanuit de pitstraat, die waren er namelijk nog niet. "Om veiligheidsredenen is het nu verplicht om al het personeel en de apparatuur negentig seconden na de start van de formatieronde uit de 'fastlane' te verwijderen", zo geldt het vanaf volgend seizoen. Ook is de tijd dat fans, teampersoneel en andere genodigde zich op de startgrid bevinden, voorafgaand aan de Grand Prix, teruggebracht van 50 minuten voordat de startlichten uit gaan, naar 40 minuten. Dit heeft te maken met eventuele presentaties van de coureurs en andere ceremoniële procedures.