Sainz over nieuw F1-circuit in Madrid: "Iedereen is geschokt"

Carlos Sainz heeft laten weten dat zijn collega-coureurs behoorlijk geschokt reageerden toen het definitieve ontwerp van het Madring-circuit bekend werd. In gesprek met de aanwezige media vertelt de Spanjaard dat het gloednieuwe semi-stratencircuit in Madrid absoluut geen doorsnee toevoeging is aan het wereldkampioenschap.

Voor de Formule 1 betekent het raceweekend een bijzondere terugkeer op Spaanse bodem. Het is namelijk voor het eerst in 45 jaar dat de koningsklasse weer neerstrijkt in Madrid, waar in 1981 voor het laatst werd geracet op het circuit van Jarama. Dit weekend vormt het splinternieuwe decor de achtergrond voor de Spanish Grand Prix. De baan is aangelegd rondom het beurscomplex van IFEMA, vlakbij de internationale luchthaven van de stad, en heeft een langdurige verbintenis op zak om de race tot minstens 2035 te mogen organiseren. Coureurs geschokt door Madring

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De Formule 1-coureurs hebben de voorbije tijd flink wat uren doorgebracht in de virtuele wereld om het asfalt onder de knie te krijgen, en dat zorgde al snel voor de nodige gefronste wenkbrauwen op de grid. Sainz merkte tijdens eerdere gesprekken dat de lay-out flink over de tong ging onder de rijders. Waar verschillende coureurs, onder wie Max Verstappen, al lieten optekenen dat de lay-out kansen en uitdagingen biedt, ziet Sainz voornamelijk een baan met een heel eigen gezicht.

"Ja, ik denk dat we een behoorlijk moeilijk circuit kunnen verwachten", legt de man uit Madrid uit over de straten in zijn geboortestad tegenover onder andere PlanetF1. "Ik denk dat we het allemaal in de DIL in de simulator hebben gedaan, en we hebben de F3-test gezien. Als je met de coureurs praat tijdens de parade, leek iedereen behoorlijk geschokt door het circuit waar Madrid mee op de proppen is gekomen. Dat geeft op een goede manier karakter en is iets om naar uit te kijken. Het is geen normale baan die zomaar aan een kalender wordt toegevoegd; het is iets heel anders, met een beetje karakter. We zullen gewoon moeten zien of het een beetje te veel van het goede is, zodra we wat ronden hebben gereden en wat feedback beginnen te geven aan de FIA en de grand prix."

La Monumental als blikvanger

Het Circuito de Madring is een hybride baan met een totale lengte van 5,416 kilometer en telt in totaal 22 bochten. Het ontwerp is afkomstig van het bekende Studio Dromo en combineert bestaande openbare wegen rond IFEMA met speciaal geasfalteerde permanente delen in de wijk Valdebebas. Die afwisseling tussen krappe straten en rappe knikken zorgt voor een bijzonder ritme, waarmee teams bij het vinden van de juiste afstelling flink aan de bak moeten.

De absolute publiekstrekker van de omloop is bocht 12, die officieel de naam 'La Monumental' heeft gekregen. Deze indrukwekkende kombocht heeft een lengte van liefst 550 meter en beschikt over een hellingshoek van 24 procent. Daarmee mag het zich meteen de langste en steilste kombocht van het hele Formule 1-seizoen noemen, wat garant staat voor gigantische g-krachten op het lichaam van de coureurs en een loodzware beproeving voor de banden.

Weinig baantijd voorafgaand aan raceweekend

De uitdaging voor de renstallen wordt dit weekend nog eens extra opgeschroefd door het nagenoeg ontbreken van baantijd in aanloop naar de eerste vrije trainingen. Afgezien van een eerdere filmdag van Ferrari is er nog nauwelijks met moderne Formule 1-wagens op het Spaanse asfalt gereden. De voornaamste graadmeter tot dusver was een recente test van de Formule 3 op de Madring, waarbij meerdere coureurs hard van de baan schoten en flinke schade reden.

Door de combinatie van betonnen muren op korte afstand, blinde heuvelruggen en de steile banking belooft het allereerste raceweekend in Madrid direct een enorme vuurdoop te worden voor het voltallige startveld. Zowel de coureurs als de engineers moeten tijdens de openingssessies razendsnel de juiste balans zien te vinden op een circuit dat nu al te boek staat als een van de meest spraakmakende toevoegingen aan de kalender.

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