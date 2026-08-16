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Johnny Herbert, FIA, 2024, generic

Herbert opteert voor race in Duitsland: "Ongelofelijk dat we daar niet terugkeren"

Johnny Herbert, FIA, 2024, generic — Foto: © IMAGO

Herbert opteert voor race in Duitsland: "Ongelofelijk dat we daar niet terugkeren"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Voor voormalig Formule 1-coureur en huidig media-analist Johnny Herbert mag de Grand Prix van Duitsland zo snel mogelijk terugkeren op de kalender. De Brit stelt dat een race op Hockenheim of de Nürburgring fantastisch zou zijn en noemt het onbegrijpelijk dat de koningsklasse momenteel wegblijft uit het land.

Op de officiële kalender voor dit jaar ontbreekt Duitsland opnieuw. De Formule 1 telt momenteel 24 races, waarbij historische circuits moeten concurreren met nieuwe markten en een naderend rotatiesysteem voor Europese locaties. Hoewel de Nürburgring heeft aangegeven dat een terugkeer momenteel financieel niet haalbaar is, voert de directie van de Hockenheimring wel gesprekken met de Formula One Management (FOM) over de toekomst. Dat circuit ondergaat momenteel een modernisering van 250 miljoen euro om beter aan de moderne eisen van de sport te voldoen.

Historische waarde en steun

Herbert benadrukt bij Vision4Sport dat de sport zijn Europese wortels niet mag vergeten. "De enige plek waar ik graag een race zou zien terugkeren, is Duitsland", laat de onafhankelijke analist weten. "Om Hockenheim of de Nürburgring terug te hebben, zou geweldig zijn." Hij wijst daarbij op de enorme schare supporters in het land. "Het zou ook belangrijk zijn voor ons als Europese fans. Het heeft altijd die enorme steun gehad van de Duitse fans, vooral uit de tijd dat Michael Schumacher racete. Nu draait het allemaal om het succes van Mercedes", aldus Herbert. Daarmee doelt hij op de huidige prestaties van de Duitse renstal, die met toptalent Kimi Antonelli momenteel de leiding in het wereldkampioenschap in handen heeft.

Ongelofelijk

Voor de Formule 1-top is historische waarde alleen echter niet meer voldoende voor een vaste plek op de kalender, zo stelde CEO Stefano Domenicali eerder al. Toch deelt Herbert die zakelijke visie niet helemaal als het om Duitsland gaat. "Duitsland is altijd een heel belangrijk onderdeel geweest van de geschiedenis van de autosport en de Formule 1", vervolgt de voormalig FIA-steward. "En uiteraard was Michael lange tijd de spil. Het is zonde dat we daar niet naar terugkeren. Het is ongelooflijk." Of zijn wens op korte termijn in vervulling gaat, blijft afwachten; Domenicali heeft weliswaar beloofd dat een Duitse terugkeer zeker gaat gebeuren, maar benadrukte dat dit een project voor de middellange termijn is.

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