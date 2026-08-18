Albon blijft Williams trouw en tekent voor één extra jaar
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Alexander Albon tekent voor één jaar bij Williams, zo maakt het team uit Grove zojuist bekend. De Brits-Thaise coureur maakte dit seizoen al zijn honderdste opwachting voor Williams en zal daar minimaal volgend seizoen aan vastplakken.
Albon is al sinds 2022 onderdeel van Williams en heeft zich in die tijd vooral als een echte teamplayer getoond. Afgelopen seizoen wist hij nog meerdere keren in de top tien te eindigen, maar de FW48 staat op grotere achterstand van de top. Dat heeft ervoor gezorgd dat Albon, maar ook Carlos Sainz, aan verschillende teams werd gelinkt. Albon heeft zijn contractverlenging voor volgend jaar inmiddels echter getekend.
Albon verlengt bij Williams
Williams maakt bekend dat Albon zijn optie heeft gelicht en kiest voor nog een jaar bij Williams. Het is duidelijk dat het hier om slechts één jaar gaat en de Brits-Thaise coureur waarschijnlijk volgend jaar zal bepalen of ook zijn lange termijn toekomst bij het team uit Grove ligt. "Ik denk dat één moeilijk jaar geen volledig beeld schetst van de geschiedenis die ik met Williams heb meegemaakt. Ik heb jaar na jaar vooruitgang gezien. Natuurlijk is het tot nu toe een frustrerend jaar geweest, maar dat weerhoudt me er niet van om in dit team te geloven, in zijn ambities en in wat het team naar mijn mening kan bereiken", aldus Albon op de website van het team.
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