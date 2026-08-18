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Lord, Stella, socials

Mercedes geeft McLaren opvallend advies over motorgebruik: 'Investeer zelf meer'

Lord, Stella, socials — Foto: © IMAGO

Mercedes geeft McLaren opvallend advies over motorgebruik: 'Investeer zelf meer'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Mercedes heeft bij monde van adjunct-teambaas Bradley Lord laten weten dat klantenteams zoals McLaren hun eigen budget moeten aanspreken om het maximale uit de nieuwe krachtbron te halen. Volgens de Brit is er geen sprake van bewuste achterstelling van de Britse renstal, maar vereisen de complexe motorreglementen simpelweg dat afnemers zelf investeren in geavanceerde simulatiesoftware, zo stelt hij tegenover The Race.

Rondom de race op Silverstone, afgelopen juli, was er veel te doen over het motorvermogen van het fabrieksteam van Mercedes. McLaren-teambaas Andrea Stella uitte destijds zijn verbazing over een specifieke kwalificatiemodus die de Duitse formatie leek te gebruiken. De Italiaan gaf aan dat er op technisch niveau gesprekken liepen met Mercedes High Performance Powertrains (HPP) om de zogeheten exploitatie van de motor beter te begrijpen. Stella was gefrustreerd over een gebrek aan transparantie in de vroege fase van dit seizoen, wat leidde tot problemen bij het managen van de energie-inzet. "Er zijn zeker nog wat andere factoren die we met HPP moeten blijven bespreken, want als we naar de prestaties op de rechte stukken kijken, zelfs rekening houdend met het feit dat zij mogelijk minder luchtweerstand hebben, zijn er nog steeds wat vraagtekens", aldus de teambaas.

Mercedes wijst naar intellectueel eigendom en budgetplafond

Lord stelt echter dat de vork anders in de steel zit en wijst naar de strikte regels rondom intellectueel eigendom tussen het chassisteam van Mercedes en motorbouwer HPP. Omdat niet alle data zomaar gedeeld mag worden, ligt de bal deels bij de klantenteams zelf. De adjunct-teambaas adviseert McLaren dan ook om de portemonnee te trekken. "In sommige gevallen moet er ontrafeld worden voordat elementen aan de klantenteams kunnen worden geleverd, of de klantenteams moeten zelf werk verzetten en hun eigen middelen binnen het budgetplafond investeren in het ontwikkelen van de tools om het maximale uit de krachtbron te kunnen halen", zo stelt Lord.

Mark Temple, die bij McLaren de rol van Technical Director for Performance bekleedt, erkent dat de renstal uit Woking momenteel een achterstand heeft op dit vlak. Omdat HPP primair samenwerkt met het eigen fabrieksteam, voelt McLaren zich soms buitengesloten van de belangrijkste besluitvorming. "We vallen in dat opzicht een beetje buiten de hoofdmoot, we werken in een zijtak die het programma voedt, maar het betekent dat we niet altijd de configuraties krijgen die we willen en die bij ons zouden passen", zo stelt Temple. Wanneer McLaren data ontvangt van Mercedes, is er volgens hem vaak weinig tijd over om daar nog adequaat op te reageren.

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