Honda heeft een belangrijke zet gedaan om hun eigen power unit te verbeteren. Zo heeft het Japanse bedrijf volgens de BBC alle engineers die verantwoordelijk waren voor het succes bij Red Bull Racing teruggehaald en op het motorproject gezet om Aston Martin naar voren te helpen.

Het Japanse merk zag veel personeel stoppen of verkassen aan het einde van 2021, toen het bedrijf besloot om de stekker uit het Formule 1-project te trekken. Sommige van die engineers sloten aan bij Red Bull Ford, anderen kregen nieuwe functies binnen Honda. Het heeft ertoe geleid dat Honda met een achterstand van kennis begon aan het huidige jaar, maar inmiddels lijken de personeelszaken weer op orde te zijn en het Formule 1-project nieuw leven te zijn ingeblazen.

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Update Dutch Grand Prix

Komend weekend staat de Dutch Grand Prix op de planning. De update die in Zandvoort debuteert, gaat niet zozeer om het boeken van grote tijdwinst, maar meer om de bevestiging dat het team op de goede weg zit. "Binnen het team denkt men dat de motor in de eerste helft van het seizoen een tekort had dat neerkwam op ongeveer 1,5 seconde per ronde ten opzichte van de beste motoren", zo schrijft het medium.

Alonso wacht met smart op update

Vooral voor tweevoudig kampioen Fernando Alonso zou dit belangrijk zijn: "Voor niemand is dit belangrijker dan voor Fernando Alonso. Naar verluidt wacht hij af hoe de nieuwe Honda-motor presteert voordat hij beslist of hij volgend jaar bij Aston Martin in de Formule 1 blijft."

Succesvol personeel keert terug

Wel is het belangrijkste signaal dat de kopstukken die verantwoordelijk waren voor het succes van Honda bij Red Bull Racing inmiddels ook weer terug zijn: "Het eerste positieve signaal is dat alle voormalige engineers die succesvol aan de Honda-motor werkten toen het bedrijf samen met Red Bull kampioenschappen won, inmiddels weer bij het project zijn betrokken."

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