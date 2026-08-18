Dutch Grand Prix voor iedereen gratis te zien dit weekend
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Goed nieuws voor iedereen die graag alles rondom de Dutch Grand Prix wil zien, maar geen abonnement heeft op Viaplay of F1 TV. Op het open kanaal Viaplay TV zijn dit weekend namelijk alle racesessies gratis te bekijken.
Komend weekend staat de laatste editie van de Grand Prix van NEderland op het programma. In voorgaande jaren kende Viaply nog een deal met de NOS om daarop de wedstrijd in Zandvoort gratis uit te zenden, voor dit jaar zal de Scandinavische streamingssdienst dat opnieuw doen, maar dan op het eigen open kanaal.
Dutch GP-weekend gratis te volgen op Viaplay TV
Dat geldt voor de sessies op vrijdag, waarbij de sprintkwalificatie als belangrijkste sessie op de planning staat om 16:30 uur, maar ook voor de sprintrace van zaterdag om 12:00 uur en de kwalificatie om 16:00 uur. Zondag zal de Grand Prix van Nederland om 15:00 uur van start gaan en is deze dus ook op het open kanaal te zien. Bij Ziggo en Odido vind je Viaplay TV terug op kanaal 13 en bij KPN op kanaal 51.
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