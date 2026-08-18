Montoya waarschuwt over Maleisië: 'Overdag racen met Singapore-hitte'
Montoya waarschuwt over Maleisië: 'Overdag racen met Singapore-hitte'Maak ons je Google-favoriet
Juan Pablo Montoya vindt de terugkeer van de Grand Prix van Maleisië fantastisch nieuws voor de sport, maar tegelijkertijd vormt het een enorme fysieke uitdaging voor de coureurs. De Colombiaan stelt dat het Sepang International Circuit garant staat voor spektakel, al waarschuwt hij dat de hitte overdag een zware wissel op het veld zal trekken.
Eind juli werd officieel bevestigd dat de Formule 1 in oktober terugkeert naar Maleisië. Het circuit fungeert als eenmalige vervanger voor de Grand Prix van Bahrein, die vanwege de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten als onveilig werd beschouwd en van de kalender is gehaald. Montoya, die tegenwoordig ook in de paddock te vinden is om zijn in de Formule 2 racende zoon Sebastián te begeleiden, is een groot voorstander van de rentree. "Het is gaaf dat Maleisië terugkeert. De baan is waarschijnlijk mijn absolute favoriet", aldus de oud-coureur bij Betpack.
Inhaalmogelijkheden op Sepang
Het door Hermann Tilke ontworpen circuit staat bekend om zijn technische lay-out en een extreme breedte van minimaal zestien meter. Met twee lange rechte stukken van bijna een kilometer en een scherpe haarspeldbocht biedt de baan uitstekende mogelijkheden voor de huidige generatie auto's. Montoya deelt die verwachting volmondig. "Het is echt ongelooflijk. Het gaat voor ontzettend goede races zorgen. Het heeft enorm lange rechte stukken en veel plekken om in te halen. Het is een geweldig circuit. Het gaat heel erg spannend worden", voorspelt de analist.
Hittewaarschuwing
Toch plaatst de meervoudig racewinnaar ook een belangrijke kanttekening bij het naderende raceweekend in Zuidoost-Azië. Waar de eveneens zware Grand Prix van Singapore in de avonduren wordt verreden, vindt de race op Sepang overdag plaats. Hierdoor hebben de deelnemers te maken met omgevingstemperaturen tussen de 32 en 35 graden Celsius en directe zonnestraling, wat de baantemperatuur tot wel 55 graden kan laten oplopen. "Het gaat fysiek zwaar worden voor de jongens, want het is net zo heet als in Singapore, maar je racet overdag. Dat gaat zwaar worden", waarschuwt Montoya.
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