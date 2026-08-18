Yuki Tsunoda lijkt op weg te zijn naar IndyCar, zo meldt Motorsport. De Japanner vervult vanaf dit seizoen een bijrol bij Red Bull Racing als reservecoureur, maar lijkt zich volgend jaar te gaan melden in de Amerikaanse raceklasse.

Tsunoda moest bij de Racing Bulls lang wachten op een kans bij Red Bull Racing, die er vorig jaar na de eerste twee races dan ook kwam. Echt heel succesvol was dat avontuur niet te noemen. De Japanner kon duidelijk niet meekomen met teamgenoot Max Verstappen, kende diverse klappers en werd uiteindelijk voor dit jaar vervangen door Isack Hadjar. Bij de Racing Bulls was er uiteindelijk ook geen plek meer voor hem, nu Arvid Lindblad de voorkeur geniet naast Liam Lawson.

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Tsunoda richting IndyCar?

Volgens het medium lijkt Tsunoda wel binnen de Honda-familie te blijven en zouden er momenteel opties zijn in IndyCar. Het gaat dan om de #66 Meyer Shank Racing (MSR)-Honda, die momenteel wordt bestuurd door Marcus Armstrong. Laatstgenoemde stapt echter over naar zusterwagen #60, die momenteel wordt bestuurd door Felix Rosenqvist. De Zweed vertrekt aan het einde van het seizoen.

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