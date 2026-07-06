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Toto Wolff and Max Verstappen

Wolff knipoogt naar Abu Dhabi 2021 na crash Verstappen in Silverstone

Toto Wolff and Max Verstappen — Foto: © IMAGO
3 reacties

Wolff knipoogt naar Abu Dhabi 2021 na crash Verstappen in Silverstone

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft de wedstrijdleiding de juiste keuze gemaakt door de Grand Prix van Groot-Brittannië onder de safety car te laten eindigen. De Oostenrijker stelt dat de regels correct zijn toegepast, al kon hij het niet laten om een pijnlijke vergelijking te trekken met de ontknoping van het wereldkampioenschap in 2021. 

Hoewel het publiek op Silverstone mogelijk werd beroofd van een spectaculair einde, pakte de neutralisatie voor Mercedes uitstekend uit. Doordat de race achter de safety car werd afgevlagd, wist George Russell zijn tweede plaats achter racewinnaar Charles Leclerc veilig te stellen. Zonder deze ingreep had de Britse coureur in de slotfase hoogstwaarschijnlijk moeten verdedigen tegen een groep coureurs die op aanzienlijk nieuwere banden reed. 

Verwijzing naar Abu Dhabi

Wolff benadrukt dat hij volledig achter het besluit van de autosportbond staat, maar plaatst daar direct een opvallende kanttekening bij. De teambaas refereert als grap aan de veelbesproken seizoensafsluiter van enkele jaren geleden, waar Max Verstappen zijn eerste wereldtitel veroverde ten koste van Lewis Hamilton. "Eerlijk gezegd had ik liever gehad dat dit in Abu Dhabi 2021 was gebeurd. Dat was toen veel belangrijker, maar het is goed dat de regels nu wel direct zijn nageleefd", citeert RacingNews365. 

Daarnaast begrijpt de leidsman van de Zilverpijlen goed dat de fans liever een gevecht op de baan hadden gezien. Met Hamilton, die tegenwoordig voor Ferrari uitkomt, op een zachtere compound had het een spannende strijd kunnen worden. "Soms levert dat niet de meest spannende finale op. Vanuit het oogpunt van spektakel had iedereen het waarschijnlijk geweldig gevonden om Lewis op de zachte band te zien vechten tegen ons, en misschien tegen Charles Leclerc. Maar dit is sport: de show volgt de sport, niet andersom. Dus het is goed dat de FIA deze beslissing heeft genomen", besluit hij.

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