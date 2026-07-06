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Verstappen in orange cap and navy Red Bull top looking serious at Austrian GP

Verstappen geadviseerd Red Bull te verlaten: "Hij heeft ze al vier wereldtitels gegeven"

Verstappen in orange cap and navy Red Bull top looking serious at Austrian GP — Foto: © IMAGO
2 reacties

Verstappen geadviseerd Red Bull te verlaten: "Hij heeft ze al vier wereldtitels gegeven"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Jenson Button adviseert Max Verstappen om vooral aan zichzelf te denken wanneer het gaat om zijn toekomst in de Formule 1. De voormalig wereldkampioen, die tegenwoordig als analist werkzaam is voor de Britse zender Sky Sports F1, stelt dat de Limburger best egoïstisch mag zijn bij een eventuele overstap naar een ander team. Volgens Button heeft Verstappen zijn huidige werkgever inmiddels ruimschoots terugbetaald voor de jarenlange steun.

De uitspraken van de oud-coureur komen op een moment dat Red Bull Racing door een uitdagende fase gaat. Verstappen bezet op dit moment de zevende plaats in het wereldkampioenschap met een totaal van 76 punten, nadat hij in de Britse Grand Prix op Silverstone uitviel door een probleem met de achtervleugel. Mercedes domineert momenteel de titelstrijd. Andrea Kimi Antonelli voert namens het Duitse team de tussenstand aan, wat een overstap naar de Zilverpijlen voor Verstappen extra interessant zou kunnen maken. Tevens doen geruchten de ronde dat het management van de viervoudig wereldkampioen gesproken heeft met McLaren.

Ontsnappingsclausule

Volgens Button is de interesse in de diensten van Verstappen onverminderd groot, ondanks het feit dat de rijdersmarkt grotendeels verzadigd lijkt. "Ik denk dat iedereen hem zou willen hebben als de kans zich voordoet", stelt de huidige Aston Martin-ambassadeur. "Natuurlijk heeft elk team al coureurs onder contract voor 2027. Max heeft een ontsnappingsclausule, maar ik denk dat andere teams dat zelf niet zo snel voor coureurs zouden hebben, althans niet op basis van prestatieclausules", legt hij uit. Mocht de Red Bull-coureur daadwerkelijk besluiten te vertrekken, dan heeft Button een duidelijke voorkeur voor een nieuwe bestemming. "Maar als je op dit moment een team moet kiezen, dan zou je eerder voor Mercedes gaan dan voor McLaren."

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In Verstappens situatie moet je egoïstisch zijn

De voormalig teamgenoot van Fernando Alonso waarschuwt voor de politieke spelletjes die achter de schermen worden gespeeld, al denkt hij dat dit voor Verstappen minder zwaar weegt. "Er worden altijd zo veel spelletjes gespeeld: coureurs die doen alsof ze ergens anders heen gaan om hun salaris op te krikken. Dat gebeurt zeker. Maar als je Max bent: hij heeft alles al bereikt."

Button is dan ook van mening dat hij geen loyaliteitsschuld meer heeft richting Red Bull Racing, mocht hij voor een vertrek kiezen. "Waarom zou je dan geen overstap maken? In zo'n situatie moet je egoïstisch zijn", concludeert de Brit. "Dit team heeft hem alles gegeven, maar hij heeft ze daarvoor ook vier wereldtitels teruggegeven", besluit Button over de succesvolle jaren tussen Verstappen en de Oostenrijkse renstal van 2021 tot en met 2024.

Moet Max Verstappen op dit moment aan zichzelf denken en vertrekken bij Red Bull?

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