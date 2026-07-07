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Antonelli after Sprint win at Silverstone

Antonelli geniet van onderonsje met Federer na bewogen Silverstone-weekend

Antonelli after Sprint win at Silverstone — Foto: © IMAGO

Antonelli geniet van onderonsje met Federer na bewogen Silverstone-weekend

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Tijdens het tennistoernooi van Wimbledon is Kimi Antonelli en tennislegende Roger Federer samen gespot op de tribune. Een foto van de ontmoeting tussen de twee sportgrootheden trekt al snel veel bekijks op sociale media.

Voor Antonelli bood het uitstapje naar Londen een welkome afleiding na een teleurstellend raceweekend. De negentienjarige Italiaan, die momenteel in zijn tweede seizoen bij Mercedes aan de leiding gaat van het wereldkampioenschap, kende een moeizame zondag tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone. Hoewel hij een dag eerder nog de sprintrace wist te winnen, kwam hij in de hoofdrace op 5 juli niet verder dan de vijftiende plaats door een technisch defect aan de wielkap van zijn linker voorwiel. Desondanks kent de Mercedes-coureur een indrukwekkend jaar met eerdere overwinningen in China, Japan, Miami en Monaco.

Gezamenlijk bezoek aan de Royal Box

In de prestigieuze Royal Box nam de leider in de Formule 1-stand plaats naast Federer, die als achtvoudig kampioen een graag geziene gast is op het gras in Londen. De Zwitser was op de achtste dag van het toernooi aanwezig om onder meer de partij tussen Jasmine Paolini en Alex Eala te bekijken. Het bezoek van de voormalig tennisser vond plaats kort nadat Novak Djokovic zijn record voor de meeste individuele overwinningen op Wimbledon wist te verbreken. Federer zag zijn totaal van 105 zeges op 5 juli gepasseerd worden door de Serviër, die op 106 overwinningen kwam.

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