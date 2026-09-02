De Formule 1 strijkt deze week neer in Italië, waar aanstaande zondag de Grand Prix van Monza wordt verreden. Maar voordat het zover is, is het aanstaande donderdag eerst tijd voor de mediadag.

Nadat de tweede seizoenshelft afgelopen maand werd afgetrapt op Hollandse bodem, maakt het Formule 1-circus zich nu op voor een bloedheet weekend onder de Italiaanse zon. Met temperaturen rond de 34 graden Celsius gaan de coureurs en teams een aantal zomerse dagen tegemoet. Traditiegetrouw is het op donderdag eerst tijd voor de mediadag. Zes coureurs worden door de FIA aangewezen om plaats te nemen bij de persconferentie, terwijl de overige rijders op een door de teams gekozen moment de aanwezige media te woord staan.

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Persconferenties Formule 1 Grand Prix van Monza

De eerste groep coureurs moet zich donderdag om 13:30 uur melden bij de microfoons van het motorsportorgaan. Pierre Gasly (Alpine), Lewis Hamilton (Ferrari) en Oliver Bearman (Haas) zullen dan plaatsnemen op het bankje. De aandacht zal hierbij vermoedelijk gericht zijn op Hamilton, aangezien de zevenvoudig wereldkampioen namens Ferrari een thuisrace rijdt in Monza. Om 14:00 uur wordt dit drietal afgelost door Lance Stroll (Aston Martin), Kimi Antonelli (Mercedes) en Liam Lawson (Racing Bulls). Ook thuisheld Antonelli gaat ongetwijfeld een drukke mediadag tegemoet.

Op vrijdag is het vervolgens tijd voor de teams om een afgevaardigde richting de persconferentiezaal te sturen. Om 14:30 uur nemen Flavio Briatore (Alpine), Fred Vasseur (Ferrari) en Andrea Stella (McLaren) plaats. Na afloop van de kwalificatie en de race op respectievelijk zaterdag en zondag zullen de drie beste coureurs van de sessie zich melden.

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