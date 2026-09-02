Het persconferentieschema voor de Formule 1 Grand Prix van Italië
Het persconferentieschema voor de Formule 1 Grand Prix van ItaliëMaak ons je Google-favoriet
De Formule 1 strijkt deze week neer in Italië, waar aanstaande zondag de Grand Prix van Monza wordt verreden. Maar voordat het zover is, is het aanstaande donderdag eerst tijd voor de mediadag.
Nadat de tweede seizoenshelft afgelopen maand werd afgetrapt op Hollandse bodem, maakt het Formule 1-circus zich nu op voor een bloedheet weekend onder de Italiaanse zon. Met temperaturen rond de 34 graden Celsius gaan de coureurs en teams een aantal zomerse dagen tegemoet. Traditiegetrouw is het op donderdag eerst tijd voor de mediadag. Zes coureurs worden door de FIA aangewezen om plaats te nemen bij de persconferentie, terwijl de overige rijders op een door de teams gekozen moment de aanwezige media te woord staan.
Persconferenties Formule 1 Grand Prix van Monza
De eerste groep coureurs moet zich donderdag om 13:30 uur melden bij de microfoons van het motorsportorgaan. Pierre Gasly (Alpine), Lewis Hamilton (Ferrari) en Oliver Bearman (Haas) zullen dan plaatsnemen op het bankje. De aandacht zal hierbij vermoedelijk gericht zijn op Hamilton, aangezien de zevenvoudig wereldkampioen namens Ferrari een thuisrace rijdt in Monza. Om 14:00 uur wordt dit drietal afgelost door Lance Stroll (Aston Martin), Kimi Antonelli (Mercedes) en Liam Lawson (Racing Bulls). Ook thuisheld Antonelli gaat ongetwijfeld een drukke mediadag tegemoet.
Op vrijdag is het vervolgens tijd voor de teams om een afgevaardigde richting de persconferentiezaal te sturen. Om 14:30 uur nemen Flavio Briatore (Alpine), Fred Vasseur (Ferrari) en Andrea Stella (McLaren) plaats. Na afloop van de kwalificatie en de race op respectievelijk zaterdag en zondag zullen de drie beste coureurs van de sessie zich melden.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen neemt het op tegen 100 karters op Silverstone: 'Dit kan erg gevaarlijk zijn'
- 11 minuten geleden
Toto Wolff blikt terug op omstreden modetrip Lewis Hamilton: 'Hij kon het niet geloven'
- 57 minuten geleden
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Waarom Norris de plank misslaat door te zeggen dat hij evenveel als Verstappen zou moeten verdienen
BREAKING: Red Bull kondigt vervanger voor Gianpiero Lambiase aan
Juncadella scoort eerste Endurance Cup-podium voor Verstappen Racing: "Echt blij mee!"
Windsor over reden achter contractverlenging Verstappen: "Dat is voor Max belangrijker"
Net binnen
Verstappen moet auto afstaan voor VT1 in Italië, Red Bull zet jongeling in
- 7 minuten geleden
Verstappen neemt het op tegen 100 karters op Silverstone: 'Dit kan erg gevaarlijk zijn'
- 11 minuten geleden
Toto Wolff blikt terug op omstreden modetrip Lewis Hamilton: 'Hij kon het niet geloven'
- 57 minuten geleden
Red Bull hakt de knoop door: Hadjar opnieuw niet in actie tijdens GP Italië
- 1 uur geleden
McLaren presenteert revolutionaire ‘H-wing’ voor Grand Prix van Italië op Monza
- 1 uur geleden
Het persconferentieschema voor de Formule 1 Grand Prix van Italië
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli en Hamilton zien punten vervallen richting Monza
- 31 augustus
'Nieuwe Verstappen-deal moet vertrek Lambiase blokkeren, Russell teruggezet door Mercedes' | GPFans Recap
- 25 augustus
'Red Bull trekt de portemonnee en wil Verstappen vijf jaar langer aan zich binden'
- 18 augustus
´Wolff moet zich voorbereiden op burgeroorlog binnen Mercedes´
- 25 augustus
Verstappen erkent dat het niet goed met hem gaat: 'Ik ben ziek'
- 22 augustus
Mekies gaat in op geruchten over 'megasalaris' Verstappen
- 26 augustus