Verstappen over of hij dit seizoen een F1-race gaat winnen: "De kans is niet heel groot"
Verstappen over of hij dit seizoen een F1-race gaat winnen: "De kans is niet heel groot"Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen houdt er serieus rekening mee dat hij dit seizoen zonder overwinning zal afsluiten. In gesprek met de aanwezige media in Monza blikt de Limburger op realistische wijze vooruit op de resterende fase van het kampioenschap.
Sinds zijn debuut bij Red Bull Racing in 2016 wist Verstappen ieder kalenderjaar minstens één Grand Prix te winnen, maar die reeks staat inmiddels hevig onder druk. Tijdens het raceweekend op Monza sleepte de viervoudig wereldkampioen weliswaar een zwaarbevochten derde plaats uit het vuur, maar van een vlekkeloos weekend was allerminst sprake. Het regende klachten over het weggedrag van de RB22, waarbij met name de achterzijde van de wagen voor flinke kopzorgen zorgt. Desondanks wist de Nederlander de schade op het Italiaanse asfalt knap te beperken.
Kans op overwinning niet heel groot
Gevraagd of hij zich er al bij heeft neergelegd dat een zege er dit seizoen wellicht helemaal niet meer in zit, reageert Verstappen duidelijk: "Dat ga ik nooit zeggen natuurlijk", klinkt het tegenover onder andere RacingNews. De wil om te winnen blijft aanwezig, maar een nuchtere blik voert de boventoon bij de coureur. "Anders word ik elk weekend wel heel teleurgesteld", zo legt hij zijn huidige mindset in de cockpit uit. "Elke keer dat ik in de auto zit, ga ik er altijd maximaal voor en als er een kans is, dan ga ik ervoor. Maar hoe het er nu voor staat, is die kans niet heel groot."
Aanhoudende problemen met de balans
De voornaamste spelbreker blijft de afstelling en het technische gedrag van de bolide. Red Bull Racing is achter de schermen constant bezig om de hardnekkige problemen aan de RB22 te analyseren en op te lossen, maar een definitieve uitkomst is nog niet gevonden. Verstappen merkt dat het effect per circuit sterk verschilt. "Sommige weekenden gaat dat iets beter en in sommige weekenden is dat ook nog belangrijker natuurlijk. En als dat dan fout gaat...", verzucht Verstappen over de instabiliteit aan de achterkant, die het vertrouwen in de snelle bochten en remzones behoorlijk kan ondermijnen.
Pijlen gericht op volgend seizoen
Wie hoopt op een gigantisch pakket aan updates om het tij nog volledig te keren, komt vermoedelijk bedrogen uit. Hoewel de renstal nog wel wat vernieuwingen op de wagen schroeft, tempert Verstappen de verwachtingen direct. Op de vraag of er nog substantiële onderdelen aankomen, klinkt het kort: "Maar niet heel veel. De reden daarvoor is helder: binnen de fabriek in Milton Keynes verschuift de technische aandacht inmiddels nadrukkelijk naar 2027. Gevraagd of de focus van het team zich inderdaad al grotendeels verlegt naar het volgende Formule 1-jaar, reageert hij bevestigend: "Ja, absoluut."
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