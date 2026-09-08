Doornbos ziet Verstappen-achtige zege van Antonelli: 'Doet me denken aan Max'
Doornbos ziet Verstappen-achtige zege van Antonelli: 'Doet me denken aan Max'Maak ons je Google-favoriet
In het Ziggo Sport Race Café hebben analisten Robert Doornbos en Olav Mol uitgebreid teruggeblikt op de Grand Prix van Italië. Aan tafel maakte met name de sensationele opmars van Kimi Antonelli diepe indruk.
De jonge Italiaan moest op het Autodromo Nazionale Monza noodgedwongen vanaf de negentiende positie vertrekken na het incasseren van een motorstraf. Antonelli vocht zich vervolgens knap een weg door het veld om de race op spectaculaire wijze op zijn naam te schrijven. Voor Doornbos riep die inhaalrace direct herinneringen op aan eerdere huzarenstukjes van Max Verstappen.
Doornbos vergelijkt Antonelli met Verstappen
Doornbos stak zijn bewondering voor het optreden van de Italiaanse Mercedes-coureur niet onder stoelen of banken en zag duidelijke gelijkenissen met de Limburger. "Ik geloofde in de comeback van Kimi. P19 naar P1, dat doet me denken aan Max Verstappen", aldus de voormalig Formule 1-coureur aan de stamtafel.
Pijnlijk signaal voor Russell
Volgens Doornbos heeft de zege van Antonelli bovendien grote gevolgen voor de pikorde binnen Mercedes. Teamgenoot George Russell leek lange tijd recht op de overwinning af te stevenen, maar werd in de slotfase alsnog verschalkt door de oprukkende debutant. "Het is mega pijnlijk voor Russell. Het is duidelijk wie de snelste man is in het team", concludeerde Doornbos scherp.
Vechten voor het podium
Naast de opmars van Antonelli kwam ook het optreden van Max Verstappen ter sprake. De Red Bull Racing-coureur sleepte een zwaarbevochten derde plaats uit het vuur en liet zich gelden met een gewaagde inhaalactie. "Max, knap dat hij buitenom ging in de chicane. Dat maakt zijn race", zo zag Doornbos.
Commentator Mol was eveneens vol lof over de strijdlust van de Nederlander op Monza. "Ik zie het als loon naar werken. Hij heeft gevochten als een leeuw", benadrukte hij over de podiumplek.
Stand in het wereldkampioenschap
Dankzij zijn triomf op Italiaanse bodem heeft Antonelli zijn leiding in het wereldkampioenschap verder verstevigd. De Italiaan voert het klassement aan met 267 punten, waarmee hij een marge heeft opgebouwd richting teamgenoot Russell (201 punten) en Lewis Hamilton (191 punten). Verstappen bezet na zijn derde stek in Italië de zesde positie met 127 punten.
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