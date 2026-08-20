De Formule 1-karavaan heeft nog maar net voet gezet op Nederlandse bodem, maar de contractuele aankondigingen vliegen al in het rond. Nadat eerder Williams de verlengingen van zowel Alexander Albon als Carlos Sainz aankondigde, heeft nu ook Max Verstappen duidelijkheid gegeven over zijn toekomst. Daarmee krijgt de grid voor 2027 nog meer vorm.

Met de overgang naar een nieuwe set technische en motorische reglementen dit jaar, kozen veel teams er afgelopen jaar voor om rijderscontracten nog niet over 2026 heen te trekken. Nu we een half seizoen onderweg zijn in dit nieuwe tijdperk in de sport, begint de startgrid voor volgend seizoen echter steeds meer vorm te krijgen. Zo maakte Williams eerder deze week bekend dat zowel Alexander Albon als Carlos Sainz een contractverlenging heeft getekend. Opvallend nieuws, omdat beide coureurs dit seizoen niet te spreken zijn over de performance van Williams. Verstappen maakte op zijn beurt op donderdagochtend bekend dat hij zijn contract bij Red Bull Racing heeft verlengd tot eind 2030. Daarmee komt er een eind aan de speculatie rondom de toekomst van de viervoudig wereldkampioen.

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Formule 1-grid 2027

Mercedes heeft nog geen officieel nieuws naar buiten gebracht over de line-up voor volgend seizoen, maar teambaas Toto Wolff heeft te midden van alle geruchten rondom Verstappen meerdere keren laten weten niets aan zijn huidige opstelling te zullen veranderen. Zowel Kimi Antonelli als George Russell hebben naar verluidt een contract tot eind 2027, al is er officieel dus nog niets in beton gegoten.

Over de contracten van de McLaren-rijders zijn geen details bekend. Wel weten we dat de deal van Norris destijds werd aangekondigd als "voor meerdere jaren na 2025", wat een verblijf tot minstens eind 2027 logisch maakt. Oscar Piastri tekende in 2025 een contractverlenging "voor meerdere jaren", wat hem dus ook tot minimaal eind 2027 aan McLaren zou verbinden.

Ook bij Ferrari werd in 2025 veel gesproken over de contracten van de coureurs. Hoewel de exacte duur van het contract van Hamilton bij zijn spectaculaire overstap voorafgaand aan 2025 niet bekend werd gemaakt, heeft hij inmiddels bevestigd dat zijn contract loopt tot en met 2027. Charles Leclerc heeft eerder dit jaar een contractverlenging voor na zijn huidige contract tot 2028 aangekondigd, maar beschikt - net als Verstappen - over clausules die afhangen van de prestaties van het team onder de nieuwe regels van 2026.

Red Bull Racing

Verstappen leek lange tijd onderweg naar de uitgang, waarbij de vraag was of hij de sport zou verlaten of bij Red Bull Racing zou vertrekken. Inmiddels weten we dus dat hij tot eind 2030 heeft bijgetekend bij Red Bull Racing. Daarmee lijkt hij aan te geven zijn loopbaan bij de formatie af te willen maken, al is het natuurlijk de vraag of hij deze deal volledig uit zal zitten. Of teammaat Isack Hadjar ook volgend jaar van de partij is, is nog niet bekend.

Alpine

Alpine is uitstekend begonnen aan 2026, met als hoogtepunt Franco Colapinto’s zesde plaats in Canada. Na een moeilijk 2025 lijkt het waarschijnlijk dat hij een contractverlenging krijgt. Teamgenoot Pierre Gasly ligt al vast tot eind 2028.

Racing Bulls

Het zusterteam van Red Bull heeft momenteel nog geen enkele coureur onder contract voor na dit seizoen. Liam Lawson en Arvid Lindblad proberen zich nadrukkelijk te bewijzen om hun toekomst in de Formule 1 veilig te stellen.

Oliver Bearman wordt gelinkt aan een overstap naar Ferrari. Mocht dat gebeuren, dan moet Haas mogelijk op zoek naar twee nieuwe coureurs voor 2027. De positie van Esteban Ocon staat flink onder druk na meerdere tegenvallende seizoenen, eerst bij Alpine en later bij Haas. Zowel Ocon als Bearman ligt nog vast tot eind 2026, maar als Bearman geen stap omhoog maakt, zal Haas hem graag willen behouden.

Williams

Met de contractverlengingen van zowel Albon als Sainz is de line-up van Williams voor volgend jaar in beton gegoten.

Audi

Ook nieuwkomer Audi dreigt beide coureurs kwijt te raken. Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto zijn gewilde namen, maar allebei uit contract aan het einde van dit seizoen. Hun vertrouwen in het project zal bepalend zijn voor de vraag of ze willen verlengen.

Cadillac

Cadillac blijft in 2027 beschikken over de ervaren Sergio Pérez en Valtteri Bottas. Beide coureurs tekenden meerjarige contracten. Al staat volgens berichten in de Italiaanse media de positie van Bottas ter discussie.

Aston Martin

Fernando Alonso en Lance Stroll zijn allebei aan het einde van dit seizoen uit contract. Alonso liet echter al weten dat hij niet wil stoppen voordat hij opnieuw de kans heeft gekregen om vooraan mee te strijden met een auto ontworpen door Adrian Newey. Stroll beschikt vanwege het eigendom van zijn vader over een doorlopend contract en kan vermoedelijk blijven zolang hij dat zelf wil.

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