Het hoge woord is eruit en Max Verstappen blijft, ondanks alle geruchten die er de afgelopen maanden waren, toch bij Red Bull Racing tot en met 2030. Het zorgt voor gemengde reacties op social media, waarbij niet iedereen er vertrouwen in heeft dat dit nu de juiste stap is voor de Nederlander.

Verstappen beschikte over een contract dat hem tot en met 2028 aan Red Bull Racing verbond en daarbij was er ook nog een ontsnappingsclausule waardoor hij eerder zou kunnen vertrekken. Mercedes en McLaren waren mogelijke alternatieven, maar ook een langer verblijf bij Red Bull lag op tafel. De Nederlander heeft vaker aangegeven loyaal te willen blijven, zolang er progressie wordt geboekt. Het verhaal van het Oostenrijkse team heeft kamp-Verstappen dan ook overtuigd en de Nederlander heeft bijgetekend.

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Zo reageert het internet

De fans twijfelen op social media of het wel de juiste keuze is, al zijn er ook fans die de contractverlenging wel begrijpen.

I swear to god if you don't deliver a car that's actually capable of winning — Verstappen News (@verstappenews) August 20, 2026

I swear his exit clause better still be in it — Shawn Baker (@ShawnBaker) August 20, 2026

Now that you have security of his service, CAN YOU GUYS PLEASE FIX THE CAR? I don't think I can handle 4 straight years of Max Verstappen winless season — 友 (@Radityo_utomo) August 20, 2026

Wow. Mercedes really dropped the ball on this one. — Bubble Nomad ? (@BubbleNomad) August 20, 2026

career suicide enjoy it — mia (@verstapilled) August 20, 2026

? so much for threatening to leave the sport! Surprised at this decision tbh, thought if he was staying (obviously was) he would move to the title winning team and wouldn’t blame him had he done so. — Luke Read (@luke_read88) August 20, 2026

To the Max, literally. Massive extension! ??? — Chetan Bommideni (@chetanbommideni) August 20, 2026

This guy's breaking the 7 time world champ record. — Talha (@DaDrowsyDude) August 20, 2026

This is Big for F1. Max and Red Bull clearly still believe they can build another era of dominance together — SBlockSpy (@SBlockspy) August 20, 2026

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