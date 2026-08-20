Internet twijfelt aan contractverlenging Verstappen: 'Had hem gelijk gegeven als hij was vertrokken'
Internet twijfelt aan contractverlenging Verstappen: 'Had hem gelijk gegeven als hij was vertrokken'Maak ons je Google-favoriet
Het hoge woord is eruit en Max Verstappen blijft, ondanks alle geruchten die er de afgelopen maanden waren, toch bij Red Bull Racing tot en met 2030. Het zorgt voor gemengde reacties op social media, waarbij niet iedereen er vertrouwen in heeft dat dit nu de juiste stap is voor de Nederlander.
Verstappen beschikte over een contract dat hem tot en met 2028 aan Red Bull Racing verbond en daarbij was er ook nog een ontsnappingsclausule waardoor hij eerder zou kunnen vertrekken. Mercedes en McLaren waren mogelijke alternatieven, maar ook een langer verblijf bij Red Bull lag op tafel. De Nederlander heeft vaker aangegeven loyaal te willen blijven, zolang er progressie wordt geboekt. Het verhaal van het Oostenrijkse team heeft kamp-Verstappen dan ook overtuigd en de Nederlander heeft bijgetekend.
Zo reageert het internet
De fans twijfelen op social media of het wel de juiste keuze is, al zijn er ook fans die de contractverlenging wel begrijpen.
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