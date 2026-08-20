Volgens Viaplay-analist Tom Coronel is het niet ondenkbaar dat de Formule 1 ook na dit jaar terugkeert op Circuit Zandvoort. De autocoureur stelt dat de onrust in het Midden-Oosten de kans op een langere toekomst voor de Dutch Grand Prix vergroot.

Hoewel de organisatie onlangs nogmaals benadrukte dat de editie van komend weekend definitief de laatste zal zijn, weigert Coronel zich daarbij volledig neer te leggen. Het huidige contract met Formula One Management loopt na de race van aanstaande zondag af, mede vanwege de financiële risico's en het ontbreken van overheidssubsidies. Toch denkt de analist dat de geopolitieke situatie de sport alsnog richting de Noord-Hollandse duinen kan drijven.

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Onderbuikgevoel

Op Viaplay spreekt Coronel zijn vermoedens uit over een mogelijke ommekeer. "Ik vind het al bijzonder dat de Grand Prix hier naartoe is gekomen. Dat is al iets heel bijzonders, maar ik denk stiekem toch wel nu, met die ellende die je allemaal hebt in het Midden-Oosten, dat ze hier nog wel eens volgend jaar zouden kunnen gaan terugkomen", aldus de analist. Hij benadrukt daarbij dat het geen vaststaand feit is. "Ja, ik zeg niet dat ik een nieuwtje heb. Ik zeg niet dat ik het zeker weet. Het is gewoon een onderbuikgevoel", voegt hij toe.

Winst of terugkeer?

Wanneer hij de vraag krijgt wat waarschijnlijker is – een overwinning van Max Verstappen aanstaande zondag of een terugkeer van de race volgend jaar – is Coronel in eerste instantie stellig. "Beide 100%", antwoordt hij. Als hij vervolgens toch moet kiezen, gaat hij voor een zege van de Red Bull Racing-coureur. "Nee, maar dan is het gewoon Max die de Grand Prix wint. Jawel, jawel, jawel. 100%. Want iedereen wil gewoon op maandag dat gevoel hebben, dat je het goed hebt afgesloten", besluit Coronel.

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