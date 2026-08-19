Red Bull bevestigt officieel: Hadjar mist Dutch Grand Prix met polsblessure
Red Bull bevestigt officieel: Hadjar mist Dutch Grand Prix met polsblessureMaak ons je Google-favoriet
Red Bull Racing heeft een officiële update gegeven over Isack Hadjar. Deze ochtend kwam het nieuws naar buiten dat de Fransman een blessure zou hebben opgelopen en waarschijnlijk de race in Zandvoort moest laten schieten en daar is het team nu verder op ingegaan.
Op woensdagochtend kwamen er berichten naar buiten dat het mis was gegaan tijdens een sessie in de sportschool, waardoor hij dus de polsblessure opliep en er normaal gesproken geen risico's genomen zouden worden. Wel werd duidelijk gemaakt dat het nog niet bevestigd was en dus was het afwachten op bericht vanuit het team. Dat is er nu gekomen: in een officieel statement laat Red Bull weten dat Hadjar er dit weekend niet bij is en hij wordt vervangen door Racing Bulls-coureur Liam Lawson. Yuki Tsunoda zal de Nieuw-Zeelander vervangen bij zijn eigen team.
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