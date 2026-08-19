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Isack Hadjar in Melbourne

Red Bull bevestigt officieel: Hadjar mist Dutch Grand Prix met polsblessure

Isack Hadjar in Melbourne — Foto: © IMAGO
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Red Bull bevestigt officieel: Hadjar mist Dutch Grand Prix met polsblessure

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Red Bull Racing heeft een officiële update gegeven over Isack Hadjar. Deze ochtend kwam het nieuws naar buiten dat de Fransman een blessure zou hebben opgelopen en waarschijnlijk de race in Zandvoort moest laten schieten en daar is het team nu verder op ingegaan.

Op woensdagochtend kwamen er berichten naar buiten dat het mis was gegaan tijdens een sessie in de sportschool, waardoor hij dus de polsblessure opliep en er normaal gesproken geen risico's genomen zouden worden. Wel werd duidelijk gemaakt dat het nog niet bevestigd was en dus was het afwachten op bericht vanuit het team. Dat is er nu gekomen: in een officieel statement laat Red Bull weten dat Hadjar er dit weekend niet bij is en hij wordt vervangen door Racing Bulls-coureur Liam Lawson. Yuki Tsunoda zal de Nieuw-Zeelander vervangen bij zijn eigen team.

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