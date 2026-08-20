Volgens Michael Bleekemolen heeft Kimi Antonelli George Russell nu echt in zijn spreekwoordelijke zak zitten. De Italiaanse klassementsleider lijkt geen last te hebben van de druk en loopt met de schouders vooruit. Toch is dominantie volgens Bleekemolen tijdelijk en hij wijst dan ook naar de situatie rondom Max Verstappen.

Antonelli beleeft zijn tweede jaar in de Formule 1 en met de rappe W17 weet hij momenteel het klassement te domineren. Toch komen er nog een heleboel races aan en moet het allemaal nog wel even gebeuren, maar Bleekemolen legt in gesprek met GPFans uit dat we momenteel naar de nieuwe wereldkampioen kijken.

Artikel gaat verder onder video

'Antonelli wordt wereldkampioen'

Op de vraag of Russell het Antonelli mogelijk nog lastig kan gaan maken dit seizoen, antwoordt Bleekemolen: "De man die nu op één staat, die blijft op één. Die loopt ook met zijn schouders van: 'Jongens, wat kan mij gebeuren?' Hij is natuurlijk heel sterk in zijn hoofd. Zo jong en ook nog zelfverzekerd, dat gaat hem helpen en ik zie hem ook als wereldkampioen."

'Dominantie is tijdelijk, dat laat Verstappen zien'

Toch is succes volgens Bleekemolen tijdelijk en hij stipt dan ook de situatie van Verstappen aan: "Dat is heel vreemd. Je ziet bij Max: hij domineert het hele veld een paar jaar achter elkaar en ineens zakt dat weg en dat is met iedereen wel gebeurd. Dat hebben we gezien met Hamilton of Vettel, dan zakken mensen ineens weg. Dat ligt nu aan henzelf, maar aan het management, het team enzovoort. Er zijn zoveel factoren."

Gerelateerd