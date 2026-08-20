Donderdagochtend werd de paddock in Zandvoort gigantisch opgeschrikt met het grote nieuws dat Max Verstappen zijn contract bij Red Bull Racing tot en met 2030 heeft verlengd. Een toch wel daverende verrassing na alle ontwikkelingen dit seizoen. GPFans trekt een aantal conclusies uit dit mooie nieuws.

De eerste en meest voor de hand liggende conclusie is dat vier wereldtitels niet genoeg zijn voor de hongerige kopman. Bij de start van de huidige zomerstop staat de teller van de meervoudig racewinnaar op vier kampioenschappen, behaald in de dominante reeks van 2021 tot en met 2024. Vorig seizoen moest de stercoureur de titel echter met een miniem verschil van twee punten aan Lando Norris van McLaren laten. Ook dit jaar verloopt moeizaam: de viervoudig wereldkampioen wacht nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen en bezet momenteel slechts de zesde plaats in het klassement. Toch laat de contractverlenging zien dat de ambitie om opnieuw te oogsten onverminderd groot is.

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Vertrouwen in het project

Dat brengt ons bij de technische vooruitzichten: de F1-auto's zullen rap de goede kant op de komende jaren en Red Bull heeft een uitstekend plan klaarliggen voor de weg terug naar de top. Verstappen sprak de afgelopen maanden meermaals met Stefano Domenicali, die hem vaak een luisterend oor biedt en waarde lijkt te hechten aan de mening van de absolute stercoureur. Het kan zomaar zijn dat Verstappen veel meer weet dan wij wat betreft de richting van de auto's voor de komende jaren. Daar waar hij dit jaar zeer ontevreden is over de situatie, weten we dat er in 2027 al veranderingen op het programma staan wat betreft de verhoudingen in batterij en verbrandingsmotor. Het kan dus zomaar dat Verstappen weet dat dit na 2027 nog verder wordt teruggeschroefd.

Ook de vooruitzichten bij Red Bull, die voor Verstappen nog transparanter zullen zijn dan van de Formule 1-wagens an sich, moeten toch goed zijn. De renstal rijdt dit seizoen voor het eerst met de DM-01 krachtbron, die volledig in eigen beheer is ontwikkeld in samenwerking met Ford onder de vlag van Red Bull Ford Powertrains. Hoewel de verbrandingsmotor volgens sommige signalen een kleine achterstand heeft op de concurrentie, compenseert het Amerikaanse automerk dit met sterke elektrische componenten en duurzame brandstoffen. Sterker nog, de FIA heeft de motor bestempeld als de krachtigste verbrandingsmotor op de grid. Voor volgend jaar richt het team zich vol op het dichten van het gat in de chassis-ontwikkeling ten opzichte van de huidige koplopers.

Loyaliteit of rinkelende kassa?

De langere verbintenis van de ex-kampioen roept tevens de vraag op of het draait om loyaliteit of de rinkelende kassa. Waar de financiële details binnenskamers blijven, wordt de beslissing in de paddock vooral gezien als een krachtig signaal van vertrouwen in het project onder leiding van de nieuwe teambaas Laurent Mekies. Inmiddels weten we hoeveel waarde de familie Verstappen hecht aan loyaliteit en met de nieuwe verbintenis weten we dat Verstappen bij het uitzitten van zijn contract maar liefst vijftien seizoen voor Red Bull zal rijden, een ongekend aantal jaren, waarmee hij de twaalf seizoenen van Lewis Hamilton bij Mercedes verpulvert. Aan de andere kant kunnen we ook wel verwachten dat het team met een reuze smak geld is gekomen om de absolute ster binnenboord te houden. Het wederom laten opnemen van een ontsnappingsclausule door Raymond Vermeulen en consorten, zal ook ongetwijfeld zijn gebeurd.

Stoelendans koelt af

Tot slot betekent deze handtekening dat de stoelendans voor de komende jaren even afkoelt. Met het vastleggen van de belangrijkste pion op de grid krijgen de verhoudingen voor 2027 definitief vorm. Bij Ferrari zijn Charles Leclerc (tot na 2030) en Lewis Hamilton (tot minstens eind 2027) al verzekerd van hun zitje, terwijl McLaren de toekomst heeft dichtgetimmerd met Norris en Oscar Piastri. Zelfs in de subtop is de rust wedergekeerd, nu Williams de line-up voor volgend jaar compleet heeft met Alexander Albon en Carlos Sainz. Voor het tweede stoeltje naast de kersverse contractverlenger in Milton Keynes wordt momenteel Isack Hadjar verwacht, terwijl Mercedes de pijlen lijkt te richten op George Russell en Kimi Antonelli.

Toegegeven, er is nog een lange weg te gaan voordat de formatie uit Milton Keynes de huidige sportieve crisis volledig te boven is, én de concurrentie zit met hun toegestane motor-updates niet stil, maar de renstal gaf vandaag een duidelijk signaal af. Met de zekerheid van hun absolute kopman tot het einde van het decennium kan de focus volledig op het heroveren van de macht. Waar dat toe leidt, gaan we de komende tijd zien.

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