Verstappen na contractverlenging: "Ik ben blij, ik hoop het team ook, haha!"
Verstappen na contractverlenging: "Ik ben blij, ik hoop het team ook, haha!"Maak ons je Google-favoriet
Verstappen rijdt al sinds mensenheugenis voor de Red Bull-familie en dat gaat de komende jaren nog wel even door. Vanochtend maakte de viervoudig wereldkampioen bekend zijn contract met Red Bull Racing te hebben verlengd tot medio 2030. Dit betekent dat Verstappen ook de komende vier jaar aan boord blijft bij het team waar hij al vele successen heeft behaald. "Het is als een tweede familie voor mij", zegt hij.
Als jong broekie brak Verstappen door in de Formule 1 bij het team van Toro Rosso. Al snel mocht hij de overstap maken naar de hoofdmacht en sindsdien ging het snel: Verstappen veroverde vier opeenvolgende wereldtitels, nadat hij Lewis Hamilton van de troon wist te stoten in 2021. Daarnaast veegde hij ook met al zijn teamgenoten de vloer aan, van Daniel Ricciardo tot Yuki Tsunoda en van Pierre Gasly tot Alexander Albon. Verstappen voelt zich duidelijk als een vis in het water bij Red Bull, ondanks het feit dat hij momenteel in een lastige positie zit, met wisselende prestaties en geen zicht op een nieuwe wereldtitel dit jaar.
Red Bull voelt als "tweede familie" voor Verstappen
In een video op de website van Red Bull verklaart Verstappen dat hij heeft bijgetekend omdat Red Bull voelt als een veilige thuisbasis. "Het is als een tweede familie voor mij, en ik kwam hier aan het begin natuurlijk met de hoop om een keer races te kunnen winnen. En dat we uiteindelijk vier wereldtitels hebben gewonnen samen, plus het feit dat we daar naartoe hebben gewerkt, is natuurlijk heel bevredigend", zo zegt hij. "Daarom voel ik mij hier zo thuis."
Verstappen grapt: 'Hoop dat Red Bull ook blij is met nieuwe contract'
De contractverlenging is dan ook iets waar Verstappen erg blij mee is - en hij hoopt - met een knipoog - dat dit wederzijds is. "Ik ben heel blij met de verlenging; ik hoop dat het team dat ook zo ziet, haha. Ik ben heel erg blij en hopelijk kunnen we blijven samenwerken in een poging om terug te keren aan de top", aldus de viervoudig wereldkampioen, die dit weekend voor de laatste keer actief gaat zijn in Zandvoort. De Nederlandse race verdwijnt na dit jaar van de F1-kalender.
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