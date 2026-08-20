Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Max Verstappen blijft officieel bij Red Bull Racing. De Nederlander heeft zijn contract bij de Oostenrijkse renstal verlengd tot en met het seizoen van 2030. Hiermee kunnen alle speculaties over zijn toekomst definitief de ijskast in. Het nieuws werd zojuist bevestigd op de officiële website van de F1-coureur zelf.

Gerelateerd