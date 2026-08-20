VIDEO: OFFICIEEL: Verstappen verlengt contract bij Red Bull Racing | GPFans News
VIDEO: OFFICIEEL: Verstappen verlengt contract bij Red Bull Racing | GPFans NewsMaak ons je Google-favoriet
Max Verstappen blijft officieel bij Red Bull Racing. De Nederlander heeft zijn contract bij de Oostenrijkse renstal verlengd tot en met het seizoen van 2030. Hiermee kunnen alle speculaties over zijn toekomst definitief de ijskast in. Het nieuws werd zojuist bevestigd op de officiële website van de F1-coureur zelf.
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