close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen, Red Bull, Silverstone, Britain, 2026

VIDEO: OFFICIEEL: Verstappen verlengt contract bij Red Bull Racing | GPFans News

VIDEO: OFFICIEEL: Verstappen verlengt contract bij Red Bull Racing | GPFans News

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Max Verstappen blijft officieel bij Red Bull Racing. De Nederlander heeft zijn contract bij de Oostenrijkse renstal verlengd tot en met het seizoen van 2030. Hiermee kunnen alle speculaties over zijn toekomst definitief de ijskast in. Het nieuws werd zojuist bevestigd op de officiële website van de F1-coureur zelf.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen: 'Ik zat dichterbij pensioen dan een overstap naar een ander team'

Verstappen: 'Ik zat dichterbij pensioen dan een overstap naar een ander team'

  • 2 uur geleden
  • 3
Verstappen over nieuwe contract: 'Gebeurde tijdens gesprekken tijdens de vakantie'

Verstappen over nieuwe contract: 'Gebeurde tijdens gesprekken tijdens de vakantie'

  • Vandaag 10:56
  • 4
Max Verstappen hakt knoop door en verlengt contract bij Red Bull tot en met 2030

Max Verstappen hakt knoop door en verlengt contract bij Red Bull tot en met 2030

  • Vandaag 09:06
  • 58
Verstappen ziet lange Red Bull-loopbaan als goede oefening voor huwelijk met Kelly Piquet

Verstappen ziet lange Red Bull-loopbaan als goede oefening voor huwelijk met Kelly Piquet

  • 2 minuten geleden
Russell helder na Verstappen-contractverlenging: "Mijn stoel nooit in gevaar geweest"

Russell helder na Verstappen-contractverlenging: "Mijn stoel nooit in gevaar geweest"

  • 22 minuten geleden
  • 1
Verstappen onthult belofte aan Mateschitz: "Carrière bij Red Bull afsluiten"

Verstappen onthult belofte aan Mateschitz: "Carrière bij Red Bull afsluiten"

  • 1 uur geleden
  • 1

Net binnen

16:43
Verstappen ziet lange Red Bull-loopbaan als goede oefening voor huwelijk met Kelly Piquet
16:22
Russell helder na Verstappen-contractverlenging: "Mijn stoel nooit in gevaar geweest"
16:02
Ferrari gaat 'Verstappen-voorbeeld' volgen met Hamilton: contractverlenging is op handen
15:39
Verstappen onthult belofte aan Mateschitz: "Carrière bij Red Bull afsluiten"
15:15
Bortoleto lyrisch na contractverlenging Verstappen: "Heel blij dat te horen"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Hoe Nederland bijna een Grand Prix aan de andere kant van de wereld kreeg | GPFans Special Special

Hoe Nederland bijna een Grand Prix aan de andere kant van de wereld kreeg | GPFans Special

9 augustus 2026 07:38
Mercedes hanteert bizar trucje voor meer snelheid, maar loopt hiermee risico op DSQ foefje van de zilverpijlen

Mercedes hanteert bizar trucje voor meer snelheid, maar loopt hiermee risico op DSQ

8 augustus 2026 19:37 19
De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land GP in het 'verkeerde' land

De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land

8 augustus 2026 16:27
Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie Autosport in de zomerstop

Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie

8 augustus 2026 10:04
Ontdek het op Google Play
x