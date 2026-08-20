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Verstappen during Friday at Spa-Francorchamps

Van Haren: "Geen prestatieclausule in nieuw Verstappen-contract lijkt zeer onlogisch'

Verstappen during Friday at Spa-Francorchamps — Foto: © Red Bull Content Pool
2 reacties

Van Haren: "Geen prestatieclausule in nieuw Verstappen-contract lijkt zeer onlogisch'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Max Verstappen zette deze ochtend zijn krabbel onder een nieuw Red Bull Racing-contract dat hem tot en met 2030 aan de renstal verbindt. De afgelopen maanden was er veel te doen omtrent de zogeheten prestatieclausule in zijn huidige contract en volgens Erik van Haren is het niet meer dan logisch dat die clausule er in zijn nieuwe contract wederom is.

De contractverlenging is eigenlijk een gigantische verrassing en komt op een moment dat de Oostenrijkse renstal voor flinke uitdagingen staat. In het huidige seizoen, dat in het teken staat van ingrijpende reglementswijzigingen, ondervindt Red Bull veel concurrentie van teams als Mercedes en Ferrari. Verstappen wist tot dusver geen enkele race te winnen en bezet met vier podiumplaatsen en 109 punten de zesde plaats in het wereldkampioenschap, op grote achterstand van klassementsleider Kimi Antonelli. De achterstand van Verstappen in het klassement zorgde er bovendien ook nog eens voor dat er een prestatieclausule geactiveerd werd, waarmee hij gemakkelijk zou kunnen vertrekken.

Buiten de top 2

De afgelopen weken was het team er alles aan gelegen om die clausule - weliswaar tegen een hoger basissalaris - uit het contract te slopen met een nieuwe verbintenis. Inmiddels is dat nieuwe contract er, maar volgens Van Haren is het onwaarschijnlijk dat daar geen nieuwe clausule in staat: "Lange tijd ging het over de inmiddels bekende prestatieclausule in het contract van Verstappen. Hij had Red Bull na dit seizoen kunnen verlaten, omdat hij in de zomerstop buiten de top-2 stond in de WK-stand. Goed gebruik is dat er over clausules nooit openlijk wordt gepraat. Dus ook nu niet", zo schrijft hij in De Telegraaf.

Wederom clausules

Het stuk vervolgt: "Maar het lijkt verre van logisch dat Verstappen deze week zijn krabbel onder een nieuw megacontract heeft gezet, zónder clausules. De Limburger en zijn management een beetje kennende zou hij daar nooit mee akkoord gaan. Verstappen zal gezien zijn grote status in de sport altijd baas over eigen toekomst blijven", zo schrijft de journalist. Ook in de toekomst zal het dus waarschijnlijk blijven dat de Nederlander bij tegenvallende prestaties gemakkelijk weg kan.

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