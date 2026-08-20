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Max Verstappen

Verstappen over Dutch GP: 'Zandvoort is voor het laatst, maar ik blijf nog wat langer'

Max Verstappen — Foto: © Red Bull Content Pool

Verstappen over Dutch GP: 'Zandvoort is voor het laatst, maar ik blijf nog wat langer'

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.
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Max Verstappen (28) zal komend weekend hoogstwaarschijnlijk voor het laatst in een Formule 1-auto op Circuit Zandvoort rijden. De Dutch Grand Prix verdwijnt na dit seizoen van de kalender, maar daar staat tegenover dat Verstappen wél aanwezig blijft. Hij verlengde recentelijk zijn contract met Red Bull Racing tot en met 2030.

Verstappen wil, nu hij zijn contract met twee jaar heeft verlengd, natuurlijk nog meer wereldtitels winnen, maar dat is niet zijn eerste prioriteit meer. "Het belangrijkste is plezier hebben en op twee staat het proberen om weer races te winnen", zo vertelt hij in gesprek met Red Bull. Het stukje plezier moet ook bij de reglementen vandaan gaan komen. Het is geen geheim dat Verstappen absoluut geen fan is van de huidige generatie auto's, die veel leunen op de batterij. Daarnaast hoopt hij dat Red Bull weer competitief gaat worden, zodat hij kan meestrijden om podiumplekken, overwinningen - en misschien zelfs wel meer wereldtitels.

Kan Red Bull terugslaan in tweede seizoenshelft?

Red Bull hoopt de ommekeer dit weekend in Nederland al vorm te geven. De Oostenrijkse renstal is historisch gezien vaak sterk in de tweede seizoenshelft en Verstappen hoopt dat hij de fans in Zandvoort dan ook wat moois kan voorschotelen. Zeker nu de Dutch Grand Prix na dit jaar definitief van de Formule 1-kalender verdwijnt. Circuit Zandvoort blijft nog wel op de lijst met uitwijkmogelijkheden staan, mocht er elders een race op de kalender geen doorgang kunnen vinden. Verstappen hoopt echter dat er met zijn contractverlenging ook wat positiefs te melden is naast het feit dat dit het laatste weekend in Zandvoort gaat zijn.

Verstappen wil fans "iets speciaals geven" in Zandvoort

"Dit is de laatste race in Zandvoort en met alles wat er gezegd is over de laatste race, kan ik in ieder geval zeggen dat ik nog wat langer in de Formule 1 blijf, dus dat is denk ik positief. Maar ik ga zeker proberen te genieten van het weekend in Zandvoort en ik hoop dat ik de fans iets speciaals kan geven", aldus de Red Bull Racing-coureur.

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