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Verstappen verklaart felle 'laptop'-boardradio: 'We zijn hier niet voor de lol"

Jos Verstappen blij na nieuwe deal zoon Max: "Vertrouwen in winnende auto"

Verstappen verklaart felle 'laptop'-boardradio: 'We zijn hier niet voor de lol&#34; — Foto: © IMAGO

Jos Verstappen blij na nieuwe deal zoon Max: "Vertrouwen in winnende auto"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Jos Verstappen is te spreken over de nieuwe overeenkomst van zijn zoon bij Red Bull Racing. De viervoudig wereldkampioen zette vanochtend zijn handtekening onder een contractverlenging die hem tot en met 2030 aan de Oostenrijkse renstal verbindt. Volgens zijn vader is de overtuiging dat het team een competitieve wagen kan leveren de doorslaggevende factor geweest in de onderhandelingen.

"Max wil een auto hebben waarmee hij kan winnen. Dat vertrouwen is er", zo laat hij optekenen bij Formule1.nl. De aankondiging van de langdurige verbintenis kwam deze ochtend in de aanloop naar het raceweekend in Zandvoort, wat tevens de laatste editie van de Dutch Grand Prix is. Met de nieuwe deal, die momenteel de langstlopende op de Formule 1-grid is, komt er een einde aan de speculaties over de toekomst van de Nederlander. Zijn eerdere contract liep nog door tot en met 2028, maar is nu vroegtijdig opengebroken en verlengd. "Het belangrijkste is op dit moment dat de rust terugkeert op dit vlak", benadrukt de oud-coureur over de ontstane duidelijkheid.

Vertrouwen in de leiding

Bij de totstandkoming van het nieuwe contract speelden de managementleden op de achtergrond een cruciale rol. Jos Verstappen prijst specifiek de inzet van Raymond Vermeulen, die de zakelijke belangen van de Red Bull-coureur behartigt, en de eindverantwoordelijke voor de sportactiviteiten van het merk. "Ik moet zeggen, Raymond heeft goed werk geleverd, samen met Oliver Mintzlaff van Red Bull. Het belangrijkste argument is dat er vertrouwen is in elkaar. Anders hadden we het contract natuurlijk niet getekend", verklaart de vader van de stercoureur. "Ja, het vertrouwen is er dat we bij Red Bull weer een winnende auto krijgen. Maar in hoeverre men dat daadwerkelijk voor elkaar krijgt is natuurlijk altijd afwachten, dat weet je nooit", stelt Verstappen senior realistisch.

Grote klok

Dat de renstal de komende jaren moet leveren, is contractueel vastgelegd. De exacte voorwaarden waaronder de samenwerking tot het einde van het decennium wordt voortgezet, blijven echter binnenskamers. "Dat moeten ze bij het team gaan verzorgen. Natuurlijk zijn daar in het contract afspraken met elkaar over gemaakt. Wat die afspraken zijn, dat weten wij en dat weet Red Bull en dat gaan we niet aan de grote klok hangen", besluit de vader van de coureur stellig.

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