De Formule 1 strijkt dit weekend neer in de Noord-Hollandse duinen voor de Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort. Voor het eerst in de geschiedenis van het vernieuwde evenement wordt het raceweekend verreden volgens het sprintformat, wat betekent dat het publiek vanaf de eerste dag kan rekenen op competitieve actie op het asfalt. Maar waar en hoe kun je dit bomvolle F1-programma live kijken?

Voor Max Verstappen en Red Bull Racing vormt het weekend voor eigen publiek het absolute hoogtepunt op de kalender, maar de concurrentie van teams zoals Ferrari met Lewis Hamilton en Mercedes met Kimi Antonelli is hevig. Verstappen zal dan ook flink aan de bak moeten om zijn fans een goed resultaat te kunnen geven. Doordat er op vrijdag na slechts één trainingssessie al direct gestreden wordt om de startposities voor de korte race (Sprint), staat er vanaf het begin maximale druk op de afstelling van de bolides. De teams en coureurs hebben maar één sessie de tijd om hun optimale set-up te bepalen voor de rest van het weekend.

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Waar is de Grand Prix van Nederland live te zien?

De uitzendrechten van de koningsklasse zijn in Nederland (nog) in handen van streamingsdienst Viaplay, die alle sessies inclusief voor- en nabeschouwingen integraal streamt. Daarnaast geldt de Grand Prix van Nederland volgens de wetgeving als een evenement van nationaal belang, waardoor alle sessies en de hoofdrace tevens gratis live uitgezonden worden via het open kanaal Viaplay TV. Mensen die dus geen abonnement hebben op de streamingsdienst, kunnen de Grand Prix wél gewoon gratis live kijken.

Liefhebbers kunnen daarnaast terecht bij de officiële streamingdienst F1 TV Pro. Deze dienst biedt naast het liveverslag van de training, sprintkwalificatie, F1 Sprint, kwalificatie en race ook toegang tot livetiming, diverse onboardcamera's en boordradio's van alle coureurs. Het Nederlandse commentaar wordt verzorgd door het vaste duo Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Voorheen kon je de samenvatting van de Dutch GP nog bekijken bij de NOS en/of Ziggo Sport, maar dat is nu niet meer het geval. Alle rechten liggen nu exclusief bij Viaplay.

Nieuw sprintformat in Zandvoort

Het programma op Circuit Zandvoort wijkt dit jaar af van voorgaande edities. Op vrijdag 21 augustus krijgen de coureurs tijdens de eerste vrije training precies zestig minuten om hun wagens af te stellen voor het circuit, waarna 's middags direct de sprintkwalificatie volgt. Hierin strijden de coureurs om de beste startposities voor de sprintrace, die een dag later op het programma staat in de Noord-Hollandse duinen.

Op zaterdag 22 augustus wordt de dag afgetrapt met de F1 Sprint, over een afstand van 24 ronden of maximaal 60 minuten race-actie. Later op de zaterdagmiddag strijden de coureurs in de traditionele kwalificatie om de felbegeerde poleposition voor de hoofdrace, ofwel de Grand Prix. Op zondag 23 augustus staat dit daadwerkelijke hoofdgerecht dan ook op het programma.

Tijdschema en uitzendtijden Grand Prix van Nederland 2026

Onderstaand vind je de uitzend- en sessietijden op Viaplay, Viaplay TV en F1 TV Pro voor de Dutch Grand Prix. Viaplay TV vind je bij Ziggo op kanaal 13, KPN op kanaal 51 en Odido op kanaal 13.

Vrijdag 21 augustus

Eerste vrije training: uitzending vanaf 12:00 uur, start sessie om 12:30 uur (tot 13:30 uur)

Sprintkwalificatie: uitzending vanaf 15:30 uur, start sessie om 16:30 uur (tot circa 17:14 uur)

Zaterdag 22 augustus

F1 Sprint: uitzending vanaf 11:00 uur, start sprintrace om 12:00 uur (tot 12:30 uur)

Kwalificatie: uitzending vanaf 15:10 uur, start kwalificatie om 16:00 uur (tot circa 17:00 uur)

Zondag 23 augustus

Grand Prix van Nederland: uitzending vanaf 13:30 uur, start race om 15:00 uur (tot 17:00 uur)

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