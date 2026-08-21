Verstappen had geen slapeloze nachten over toekomst: "Niet echt heel stressvol"
Verstappen had geen slapeloze nachten over toekomst: "Niet echt heel stressvol"Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen heeft tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Dutch Grand Prix op het Circuit Zandvoort verder toegelicht waarom hij zijn contract met Red Bull Racing heeft verlengd tot medio 2030. En wederom noemt Verstappen het woord 'familie' als één van de beweegredenen.
De keuze om zijn toekomst langdurig aan de formatie uit Milton Keynes te verbinden, bracht voor Verstappen weinig slapeloze nachten met zich mee. Volgens hem was het "niet echt heel stressvol". De Limburger debuteerde op zeventienjarige leeftijd als tiener in de koningsklasse en gaf aan dat hij zich simpelweg uitstekend op zijn plek voelt binnen het team, waardoor een overstap nooit serieus dichtbij is geweest, al sprak hij volgens de geruchten wel kort met zowel Mercedes als McLaren.
Vaste waarde binnen de Red Bull-familie
Verstappen lichtte tijdens het persmoment toe waarom de knoop snel werd doorgehakt en hoe hij naar de toekomst kijkt. "Het was niet echt heel stressvol. Ik denk dat het de juiste keuze is. Ik voel me erg goed binnen het team. We hebben er veel vertrouwen in dat we de komende jaren weer naar de top kunnen," verklaarde de coureur over zijn verlenging.
De loyaliteit aan de renstal heeft diepe wortels; zo sprak Verstappen destijds al met wijlen Dietrich Mateschitz af dat het zijn ultieme doel zou zijn om voor altijd voor Red Bull uit te komen. De band met de leidinggevenden en aandeelhouders is dan ook zeer hecht. "Ja nou, het zijn gewoon heel open, transparante discussies. Ik kan het in het algemeen heel goed vinden met al onze andere aandeelhouders. Voor mij voelt dit als één grote familie, dus ik ben gewoon heel blij om daar deel van uit te maken," benadrukte hij over de gesprekken met het senior management, onder wie Oliver Mintzlaff en Mark Mateschitz.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Russell helder na Verstappen-contractverlenging: "Mijn stoel nooit in gevaar geweest"
- Gisteren 16:22
- 18
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Hoe Nederland bijna een Grand Prix aan de andere kant van de wereld kreeg | GPFans Special
Mercedes hanteert bizar trucje voor meer snelheid, maar loopt hiermee risico op DSQ
De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land
Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie
Net binnen
Tsunoda reageert op onverwachte F1-rentree: 'Ik was in Griekenland op vakantie'
- 33 minuten geleden
Verstappen had geen slapeloze nachten over toekomst: "Niet echt heel stressvol"
- 1 uur geleden
Hoe laat begint vandaag het allerlaatste raceweekend in Nederland?
- 1 uur geleden
Verstappen hakt knoop door bij Red Bull, Aston Martin ontwijkt gridstraf | GPFans Recap
- Gisteren 21:54
Bottas over plotselinge wissel teambaas bij Cadillac: 'Moest iets veranderen'
- Gisteren 21:14
Colapinto over upgrades Alpine: 'Kan voor mij pijnlijk weekend worden'
- Gisteren 20:38
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken in aanloop naar de seizoenshervatting
- 18 augustus
'Red Bull trekt de portemonnee en wil Verstappen vijf jaar langer aan zich binden'
- 18 augustus
Familie Verstappen enorm trots na prachtige GT3-zege: "Geweldig gedaan allemaal"
- 2 augustus
Piquet deelt vakantiekiekjes met Verstappen en dochter Lily
- 9 augustus
Verstappen en Piquet genieten van zomerzon tijdens F1-stop
- 12 augustus
Verstappen geniet van zomerstop en duikt op in vakantiekiekjes van collega
- 11 augustus