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Verstappen on FIA sofa in Red Bull kit looking stressed with hand running through hair

Verstappen had geen slapeloze nachten over toekomst: "Niet echt heel stressvol"

Verstappen on FIA sofa in Red Bull kit looking stressed with hand running through hair — Foto: © IMAGO

Verstappen had geen slapeloze nachten over toekomst: "Niet echt heel stressvol"

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.
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Max Verstappen heeft tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Dutch Grand Prix op het Circuit Zandvoort verder toegelicht waarom hij zijn contract met Red Bull Racing heeft verlengd tot medio 2030. En wederom noemt Verstappen het woord 'familie' als één van de beweegredenen. 

De keuze om zijn toekomst langdurig aan de formatie uit Milton Keynes te verbinden, bracht voor Verstappen weinig slapeloze nachten met zich mee. Volgens hem was het "niet echt heel stressvol". De Limburger debuteerde op zeventienjarige leeftijd als tiener in de koningsklasse en gaf aan dat hij zich simpelweg uitstekend op zijn plek voelt binnen het team, waardoor een overstap nooit serieus dichtbij is geweest, al sprak hij volgens de geruchten wel kort met zowel Mercedes als McLaren

Vaste waarde binnen de Red Bull-familie

Verstappen lichtte tijdens het persmoment toe waarom de knoop snel werd doorgehakt en hoe hij naar de toekomst kijkt. "Het was niet echt heel stressvol. Ik denk dat het de juiste keuze is. Ik voel me erg goed binnen het team. We hebben er veel vertrouwen in dat we de komende jaren weer naar de top kunnen," verklaarde de coureur over zijn verlenging.

De loyaliteit aan de renstal heeft diepe wortels; zo sprak Verstappen destijds al met wijlen Dietrich Mateschitz af dat het zijn ultieme doel zou zijn om voor altijd voor Red Bull uit te komen. De band met de leidinggevenden en aandeelhouders is dan ook zeer hecht. "Ja nou, het zijn gewoon heel open, transparante discussies. Ik kan het in het algemeen heel goed vinden met al onze andere aandeelhouders. Voor mij voelt dit als één grote familie, dus ik ben gewoon heel blij om daar deel van uit te maken," benadrukte hij over de gesprekken met het senior management, onder wie Oliver Mintzlaff en Mark Mateschitz.

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