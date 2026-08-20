Verstappen: 'Ik zat dichterbij pensioen dan een overstap naar een ander team'
Verstappen: 'Ik zat dichterbij pensioen dan een overstap naar een ander team'Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen heeft op donderdag na een ellenlange soap eindelijk een einde gemaakt aan alle geruchten: hij blijft zijn Red Bull Racing trouw en laat dus een pensioen, Mercedes en McLaren links liggen. Waren één van die opties echter ooit serieus?
De laatste maanden werden de geruchten rondom Verstappen natuurlijk weer steeds hardnekkiger aan de hand van de minder presterende Red Bull-wagen én natuurlijk ook de 2026-reglementen die continue op de nodige kritiek van Verstappen kunnen rekenen. Dat alles gecombineerd met ook nog eens zijn weinige tijd met familie, het zeer drukke schema en zijn liefde voor andere raceklassen, zorgde ervoor dat de vraagtekens over een langere toekomst bij Red Bull steeds groter werden.
Dichterbij pensioen
Terwijl de kans op een vroegtijdig pensioen zelfs aanwezig was, werd er natuurlijk ook druk gespeculeerd over een mogelijke overgang naar Mercedes of McLaren, waarbij vooral laatstgenoemde renstal de afgelopen maanden plotseling veel boven kwam drijven. Die theorie kan nu echter de prullenbak in en Verstappen laat nu tegenover onder meer GPFans in Zandvoort weten dat een dergelijke overstap überhaupt nooit aan de orde was: "Ik zat dichterbij pensioen dan het tekenen bij een ander team."
Afsluiten bij Red Bull
Vervolgens legt hij ook nog even uit waarom hij het liefst gewoon zijn carrière afsluit bij Red Bull: "Ik vind het hier leuk. Het is een geweldig verhaal om door Red Bull opgepikt te worden en uiteindelijk daar je loopbaan te eindigen. Zoals gezegd hoef ik niet per se van team te veranderen om maar te veranderen en een andere auto te kunnen besturen. Mijn favoriete kleur is blauw, dus dat helpt ook. Het zou gewoon een geweldig verhaal zijn."
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